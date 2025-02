“Farei uma oposição propositiva de cobrança e fiscalização”, diz Elber

No primeiro dia de trabalhos na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na terça-feira, 4, o vereador Elber Batalha (PSB) fez questão de destacar o seu lugar na oposição à atual gestão da prefeita Emília Corrêa. Em entrevistas, ele falou que estará atento a tudo que irá acontecer para agir com justiça fazendo o seu papel.

Desde o início do ano, o parlamentar já havia sinalizado que ficaria ao lado da oposição nesta legislatura. Em conversas com a imprensa sergipana, seja no rádio ou na televisão, ele explicou seu ponto de vista e seus objetivos a partir de agora. “Eu sou um político de centro-esquerda, votei no candidato adversário, que não ganhou as eleições, então já tenho minha posição clara. Não farei uma oposição rancorosa ou vingativa, mas sim propositiva, de cobrança, de fiscalização, mas também de diálogo e apoio ao que for bom”, comentou.

Por Anna Paula Aquino – Foto: Gilton Rosas