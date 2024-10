FAROL VERDE: ALESSANDRO É O ÚNICO PARLAMENTAR DE SERGIPE COM 100% DE ALINHAMENTO COM A PAUTA AMBIENTAL

O Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) lançou na terça-feira, 1º, a segunda edição do Farol Verde, ferramenta que verifica o grau de alinhamento de parlamentares à agenda ambiental com base em seu padrão de votos e o comprometimento com projetos voltados à proteção do meio ambiente. De acordo com o levantamento, o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) é o único parlamentar de Sergipe que está 100% alinhado com a causa ambiental.

“Esse reconhecimento reforça o compromisso que assumi de defender um futuro sustentável e mais verde para nosso estado e para o Brasil. Proteger o meio ambiente é essencial para garantir qualidade de vida, desenvolvimento econômico sustentável e preservar os recursos naturais que Sergipe tanto precisa. Cada ação em favor da preservação impacta diretamente no bem-estar das famílias sergipanas e na criação de oportunidades para um crescimento econômico mais responsável”, destaca Alessandro.

O Farol Verde calcula o grau de alinhamento de cada parlamentar com base no Índice de Convergência Ambiental total (ICAt), definido a partir de suas participações nas votações nominais de 108 propostas legislativas previamente definidas que tramitaram entre 2023 e 2024. Destas, 78 são consideradas convergentes com a pauta ambiental, e 30 são classificadas como nocivas.

O painel é uma iniciativa do IDS apoiada pelo Congresso em Foco, Instituto Socioambiental (ISA), Greenpeace e Observatório do Clima. O Farol Verde é uma plataforma digital que tem como objetivo fornecer informações sobre a posição da Câmara e do Senado em relação a temas relacionados às mudanças climáticas, meio ambiente, direitos socioambientais e sustentabilidade. Em meio à crise ambiental que o país enfrenta, o painel tem como objetivo facilitar a escolha de candidatos mais alinhados à agenda de proteção ambiental.

Investimentos

O mandato do senador Alessandro Vieira tem atenção especial com a pauta ambiental, e já destinou mais de R$ 2,1 milhões para o desenvolvimento da área. Dentre os projetos contemplados estão: R$ 850 mil para a criação de 37 PRAD’s (Planos de Recuperação de Áreas Degradadas), que vão atender 37 municípios sergipanos; R$ 300 mil para Pesquisa, Desenvolvimento e Transferência de Tecnologias para a Agropecuária através da Embrapa; R$ 200 mil para o projeto Desenvolvimento Sustentável da Bioeconomia, projeto Catadoras de Mangaba: estruturação da rede de cooperação e-commerce da restinga de Sergipe (território da mangaba – Japaratuba e Barra dos Coqueiros); e R$ 182 mil para o projeto de conservação e recuperação de bacias hidrográficas, projeto Na pisada da Caatinga: reflorestando a Terra indígena Caiçara/Ilha de São Pedro (SE), ambos projetos executados pelo Instituto Pangea.

Foto Pedro França