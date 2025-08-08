Fecomércio-SE inaugura “Casa do Comércio Laércio Oliveira”

A noite de quinta-feira (7) foi marcada por emoção, reconhecimento e prestígio na inauguração da nova sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), batizada de “Casa do Comércio Laércio Oliveira”, em homenagem ao ex-presidente da entidade e atual senador da República.

O evento, realizado na Av. Barão de Maruim, nº 963, em Aracaju, contou com a presença do vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, representando o governador do Estado, Fábio Mitidieri, do secretário municipal de Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, representando a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, além de diversas autoridades estaduais e municipais, empresários, representantes de sindicatos, conselheiros e o presidentes da Fecomércio Alagoas, Adeildo Sotero. Um público expressivo de amigos, familiares e admiradores de Laércio Oliveira também compareceu à cerimônia, que emocionou os presentes.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, Marcos Andrade, conduziu a solenidade destacando a importância simbólica e prática da nova sede. Um prédio que faz parte da história contemporânea de Aracaju, com toda a estrutura para receber as sedes dos sindicatos empresariais componentes da federação, além de espaços amplos para a equipe técnica da Fecomércio, com equipamentos de ponta.

“Eu vou iniciar com a palavra de gratidão. Primeiro, ao presidente José Roberto Tadros, que liberou os recursos para que essa obra acontecesse. E quando eu percebi que era insuficiente, ele reforçou ainda mais. O que levou a homenagear Laércio foi uma única coisa que ele fez, um único gesto. Quando era presidente da Fecomércio, você projetou 20 e inaugurou 15 obras. Inaugurou 15 e deixou 5 projetos para que a gente realizasse, concluísse. E a diretoria quis homenageá-lo e você disse: ‘não, não vou aceitar’. Por isso que leva o seu nome. Você mostrou a humildade, a simplicidade de um grande líder. Porque é aquele grande líder que se sabe esperar. Você soube. A homenagem é justa, diante dos grandes méritos que você tem conosco, com o Sistema Fecomércio e com Sergipe”, disse Marcos Andrade.

O novo espaço foi projetado para abrigar a sede administrativa da Federação, mas também para ser um ponto de articulação estratégica do setor produtivo. Com estrutura moderna, a Casa do Comércio será palco de eventos, reuniões e debates voltados ao crescimento do setor terciário sergipano.

A emoção tomou conta da cerimônia com os amigos próximos e familiares do homenageado. O senador Laércio Oliveira, visivelmente emocionado, agradeceu a homenagem e reforçou o compromisso com o desenvolvimento de Sergipe e com a continuidade do trabalho iniciado na Fecomércio.

“É um momento muito feliz, celebrar com vocês nesta noite. Agradeço imensamente ao amigo Marcos Andrade, pois não tenho palavras para exprimir minha gratidão e devoção por esse momento. Esse momento é algo que eu jamais imaginaria em minha vida. Eu vinha hoje voltando de Brasília e vinha fazendo uma reflexão do que dizer aqui, vinha pensando na história que construí juntamente com todos vocês e é muito bom revê-los, é muito bom olhar para vocês aqui e é muito bom reuni-los aqui na noite de hoje, mulheres e homens que dirigem o sistema Fecomércio. Não seria possível nada no sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, nos anos em que eu fui presidente, nada seria possível sem a somação de forças. E consagrar meu nome nesse imóvel é a certeza de que tudo valeu a pena e que, certamente, da parte de cada um de vocês, há a satisfação em ter a casa do comércio Laércio Oliveira”, agradeceu o senador.

A inauguração da Casa do Comércio Laércio Oliveira consolida uma nova fase para a Fecomércio-SE, fortalecendo sua presença institucional e reafirmando seu papel de liderança no setor terciário. A noite foi, acima de tudo, uma celebração do trabalho, do legado e do compromisso com o futuro.

Texto e foto ascom