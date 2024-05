FEDERAÇÃO BRASIL COM ESPERANÇA FORMALIZA APOIO À PRÉ-CANDIDATURA DE CARMINHA PAIVA, DO REPUBLICANOS

No dia 10, a política sergipana recebeu um importante movimento com a formalização do apoio da Federação Brasil com Esperança à pré-candidatura da deputada estadual Carminha Paiva, do Republicanos. A aliança, composta pelos partidos PT, PCdoB e PV, representa um forte respaldo político à candidatura de Paiva, que busca consolidar-se como uma das principais concorrentes nas próximas eleições.

O evento de formalização do apoio foi marcado por uma expressiva presença, com mais de 1000 pessoas, entre lideranças políticas do Estado e da cidade de Nossa Senhora do Socorro. Entre os presentes, destacaram-se figuras proeminentes como o senador Rogério Carvalho, a pré-candidata a prefeito de Aracaju, Candisse Carvalho, o ex-governador Jackson Barreto, o deputado federal João Daniel, o vereador de Aracaju Camilo Daniel, o prefeito de Socorro, Padre Inaldo, a própria pré-candidata a prefeita de Socorro, deputada Carminha Paiva, além de vereadores do município, ex-vereadores e lideranças dos movimentos sociais.

Em declaração à imprensa, Klewerton Siqueira, presidente da Federação Brasil com Esperança em Nossa Senhora do Socorro, enfatizou a importância desse apoio para o fortalecimento da candidatura de Carminha Paiva. “Estamos unindo forças em prol de um projeto político que representa os anseios e necessidades da população. Carminha Paiva tem demonstrado comprometimento e capacidade para liderar nosso município, e estamos confiantes de que, juntos, podemos construir um futuro melhor para todos”, afirmou Siqueira.

Além das lideranças já mencionadas, também estiveram presentes o ex-prefeito Zé Franco e o vice-prefeito da cidade de Socorro, Manelito Franco, ambos expressando seu apoio à candidatura de Carminha Paiva. Sua presença no evento reforça a amplitude e representatividade do movimento em torno da pré-candidatura, demonstrando uma união de diferentes forças políticas em prol de um objetivo comum.

Destacou-se também a participação do prefeito Marcos Santana, de São Cristóvão, que endossou o apoio à candidatura de Carminha Paiva, ressaltando a importância de uma gestão municipal alinhada com os interesses e demandas da população.

Com a formalização desse apoio, Carminha Paiva ganha ainda mais respaldo político e fortalece sua posição como uma das principais candidatas na corrida eleitoral em Nossa Senhora do Socorro. O cenário político no Estado de Sergipe promete ser acirrado, com diversas forças e interesses em jogo, e a aliança entre PT, PCdoB, PV e Republicanos configura-se como um dos elementos-chave nesse contexto.

Foto assessoria

Por Higor Trindade