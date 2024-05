FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA PROMOVE UM EVENTO DE RECEPÇÃO AOS NOVOS FILIADOS EM SOCORRO

Nossa Senhora do Socorro se prepara para receber um evento político de grande importância nesta sexta-feira, dia 10 de maio, às 19h.

A Federação Brasil da Esperança promoverá uma cerimônia de recepção aos novos filiados, marcando um momento crucial na definição do rumo político do município. O encontro será realizado na sede provisória do PT de Socorro, localizada na Avenida Perimentral C, número 650, Marcos Freire II.

O evento ganha destaque não apenas pela adesão de novos membros, mas também pela significativa representação dos partidos PT, PV e PCdoB, que se unem sob a liderança de Klewerton Siqueira. Este grupo político, que conta com ex-vereadores, suplentes de vereador, lideranças sindicais e outros membros ativos da comunidade, promete agitar os bastidores da política local.

Nos corredores políticos de Sergipe, especula-se sobre o potencial do PT, sob a presidência de Klewerton, em formar uma bancada robusta de parlamentares na câmara municipal de Socorro.

Com o apoio de figuras importantes como o prefeito Padre Inaldo e líderes de outros partidos políticos, o evento promete reunir uma ampla gama de representantes da esfera política sergipana.