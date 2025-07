FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE SERGIPE REPUDIA FALAS DE EX-DEPUTADO ARTHUR DO VAL CONTRA SERGIPANOS

Através de uma Nota de Repúdio publicada em suas redes sociais, a Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES) manifestou repúdio às declarações proferidas pelo ex-deputado estadual Arthur do Val, que difama e desrespeita a população aracajuana.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

A Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES) vem a público manifestar seu veemente repúdio às declarações proferidas pelo ex-deputado estadual Arthur do Val, em vídeo postado em suas redes sociais, no qual ele ofende e desrespeita a população aracajuana. As falas do ex-deputado, carregadas de teor xenofóbico, ofensivo e racista são inaceitáveis e demonstram um total desprezo pela dignidade e pela cultura do povo sergipano.

As ofensas dirigidas aos aracajuanos, a prefeita Emilia Corrêa, ao deputado federal Thiago de Joaldo durante um show de Wesley Safadão, revelam uma visão distorcida e elitista sobre o direito ao lazer e à manifestação cultural.

Os shows e eventos, como o mencionado, são expressões legítimas da cultura junina, proporcionando momentos de entretenimento e confraternização para milhares de pessoas. O direito ao lazer e à participação em manifestações culturais é fundamental para o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos, e qualquer tentativa de desqualificá-lo ou ridicularizá-lo é um ataque direto à democracia e aos valores sociais.

A FAMES reitera seu compromisso com a defesa da cultura local, do direito ao lazer e do respeito à diversidade. Repudiamos qualquer forma de preconceito e nos solidarizamos com a população de Aracaju, que foi injustamente atacada. Exigimos que o ex-deputado Arthur do Val se retrate publicamente pelas suas declarações infelizes.

Foto: Felipe Bass/PMA – Por Innuve Comunicação