FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE DISCUTE SOLUÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS

Nesta quinta-feira (24), a presidente eleita da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Silvany Mamlak, se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, Ricardo Múcio, em um encontro que contou com a participação da equipe jurídica e técnica da Federação. O objetivo principal da reunião foi discutir a construção de uma solução para o pagamento dos precatórios dos municípios sergipanos no ano de 2024.

Durante a reunião, a presidente destacou a importância desse diálogo para garantir que os prefeitos e prefeitas que estão encerrando seus mandatos consigam manter o equilíbrio administrativo em seus municípios. “É fundamental que nossos gestores possam deixar suas administrações em ordem, permitindo que os novos prefeitos assumam seus mandatos com as contas ajustadas. Isso não apenas facilita a transição, mas também assegura a continuidade dos serviços essenciais para a população”, afirmou.

A conversa abordou estratégias que visam facilitar o cumprimento das obrigações financeiras dos municípios. A presidente agradeceu ao presidente do Poder Judiciário pela abertura e disposição em colaborar nas tratativas. “Agradeço ao Dr. Ricardo Múcio e sua equipe por estarem dispostos a dialogar e buscar soluções conjuntas. Essa parceria é essencial para enfrentarmos os desafios que se apresentam”, acrescentou.

A FAMES segue comprometida em trabalhar em prol dos interesses dos municípios de Sergipe, promovendo ações que visem melhorar a gestão pública e garantir recursos necessários para a manutenção e prestação dos serviços públicos.

Texto e foto Innuve Comunicação