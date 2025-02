FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS  E OS GESTORES DE SERGIPE PARTICIPAM DE ENCONTRO DE PREFEITOS EM BRASÍLIA

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) e os prefeitos sergipanos estarão presentes no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, que terá início nesta terça-feira, 11, com encerramento na quinta-feira, 13, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

O evento promovido pelo Governo Federal, representa uma oportunidade para fortalecer as parcerias entre o governo e os municípios, com a expectativa de reunir mais de 20 mil participantes.

O encontro visa facilitar o acesso a informações e apresentar ferramentas essenciais para uma gestão municipal eficaz. Com mais de 170 atividades simultâneas, incluindo palestras, workshops e mesas-redondas, o evento proporcionará um ambiente propício para a troca de conhecimentos e experiências entre prefeitos e prefeitas de todo o Brasil.

A presidente da FAMES, Silvany Mamlak, destaca a importância do evento. “É importante dialogar diretamente com os prefeitos do Brasil, especialmente os de Sergipe. Aproximadamente 70% dos prefeitos estarão presentes, permitindo um diálogo direto com o Governo Federal sobre pautas importantes, como educação, saúde, assistência social e os lançamentos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para Sergipe. Quando o Governo Federal abre esse canal de diálogo com os municípios, é uma oportunidade valiosa para discutirmos as pautas municipalistas”, ressaltou Mamlak.

A presidente também ressalta a relevância da tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66. “Teremos respostas do Governo Federal sobre a PEC 66, que traz sustentabilidade financeira para os municípios brasileiros. Isso é especialmente importante para Sergipe, pois trata-se de um regime especial que envolve um novo Refis da Receita Federal e questões relacionadas a precatórios. Este momento é essencial para nossa mobilização”, pontuou.

