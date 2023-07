Federação dos Municípios intermedeia a negociação de linha de crédito para o pagamento de precatórios municipais

Tendo em vista a importância da quitação de precatórios para os municípios, a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), através do presidente Alan Andrelino, intermediou, no final da tarde desta terça-feira, 11, uma reunião entre prefeitos e o presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, com o objetivo de pleitear uma linha de crédito especial para facilitar a quitação dos precatórios municipais.

Durante a reunião, foram apresentados dados e argumentos que evidenciam a necessidade e a importância da negociação, que caso seja aprovada, deve aliviar o impacto financeiro dos municípios e permitir que os gestores cumpram as obrigações constitucionais, de forma mais eficiente. Além disso, deve fomentar a economia local, ao injetar os recursos, há um aumento na demanda por bens e serviços, o que pode impulsionar o comércio e os setores produtivos.

O presidente da FAMES informou que o encontro também contou com o apoio do governador Fábio Mitidieri, que prontamente intermediou a reunião entre os envolvidos. “A FAMES se compromete a acompanhar de perto as tratativas e buscar soluções que atendam às demandas dos municípios, contribuindo para o desenvolvimento econômico e financeiro das administrações”, ressaltou Andrelino, agradecendo o apoio do governador e a receptividade do presidente do Banco do Estado, segundo ele, uma ação inédita em relação a abertura de diálogo para este pleito entre os municípios sergipanos e a entidade financeira.

Marco Antônio Queiroz disse estar atendendo ao pedido do governador para solucionar a problemática dos municípios. “Essa é a nossa luta, nossa missão, de estarmos próximos dos municípios sergipanos desenvolvendo uma operação que auxilie no pagamento de precatórios sem impactos nas respectivas receitas correntes”, declarou o presidente do Banese.

O prefeito de Aquidabã, Mario Lucena, disse que este é um momento delicado para municípios sergipanos. “Estamos com a FAMES, pra ver se a gente encontra paliativos para que os municípios pequenos do estado de Sergipe que estão com esse grave problema de precatórios, encontrem uma saída. Esperamos que o Banese possa ser um parceiro neste momento”, manifestou o prefeito, acrescentando que muitos municípios estão passando por dificuldades para prestar serviços básicos como na saúde, educação e a folha de pagamento. Isso ocorre, devido ao bloqueio de recursos para o pagamento de precatórios.

Também participaram da reunião, o deputado estadual Cristiano Cavalcante, os secretários de Estado da Casa Civil e do Trabalho, Jorginho Araujo e Jorge Teles, respectivamente, o superintendente da FAMES, Gledson Oliveira, e representantes de vários municípios.

Texto e imagem Innuve Comunicação