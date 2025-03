FEDERASE DFEDERASE DISCUTE PAUTAS DA REDE HOSPITALAR FILANTRÓPICA DE SERGIPE COM O MINISTRO MÁRCIO MACÊDO

A diretoria da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe (Federase) participou nesta quarta-feira, 19, de uma reunião com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, para tratar da relevância e do impacto das instituições filantrópicas para a saúde pública no país e, em especial, em Sergipe.

O encontro, realizado em Brasília, integrou uma extensa agenda de compromissos da instituição na capital federal, que incluiu ainda um café da manhã especial com parlamentares e lideranças institucionais do setor.

Durante a visita, foram discutidos temas fundamentais para a saúde no país, incluindo a necessidade de fortalecer a rede hospitalar, reconhecer o papel essencial dos hospitais filantrópicos no atendimento à população usuária do SUS, além do fomento ao conhecimento técnico-científico para aprimorar continuamente os serviços prestados.

A presidente da Federase, Carolina Teixeira, destacou a importância estratégica da rede filantrópica na realização de cirurgias eletivas e atendimentos especializados na rede pública.

“No programa Opera Sergipe, por exemplo, idealizado para zerar a fila por procedimentos cirúrgicos no SUS, os nossos hospitais foram responsáveis pela realização de 100% das cirurgias eletivas. Até fevereiro de 2025, mais de 23 mil procedimentos foram executados, contribuindo diretamente para a política de redução das filas no estado”, frisou Carolina Teixeira.

Ainda de acordo com ela, as Santas Casas e hospitais filantrópicos são essenciais para a própria sustentabilidade do SUS, configurando-se como a maior rede hospitalar do país. São 1.824 hospitais sem fins lucrativos em todo o Brasil, dos quais 1.704 atendem o SUS. “Em 819 municípios, eles são a única porta de atendimento à saúde, para todas as classes sociais. Essas entidades respondem por 51% de toda assistência SUS no Brasil e, na alta complexidade, alcança 65%”, acrescenta Carolina Teixeira.

Em Sergipe, os hospitais representados pela Federase respondem por 63% dos atendimentos de alta complexidade e 43% de média complexidade do estado.

Compromisso

Durante o encontro, o ministro Márcio Macêdo ressaltou seu compromisso histórico com essas instituições. Ele lembrou que, durante seus dois mandatos como deputado federal, sempre destinou recursos para hospitais filantrópicos, como o São José e o Cirurgia, entre outros. O ministro também enfatizou a relevância dessas unidades para o governo federal, especialmente no âmbito do Programa Nacional de Redução de Cirurgias e do PMAE, que amplia o acesso às especialidades médicas.

“O governo federal reconhece a importância dos hospitais filantrópicos na oferta de serviços essenciais à população. Em Sergipe, essas instituições têm sido fundamentais para a execução integral do programa de redução das filas de cirurgias eletivas, garantindo mais acesso à saúde para quem mais precisa”, afirmou o ministro Márcio Macedo.

Federase

Fazem parte da rede de estabelecimentos representados pela Federase: Hospital Cirurgia; Hospital São José; Hospital e Maternidade Santa Isabel; Hospital São Pedro de Alcântara (Capela); Hospital Nossa Senhora da Conceição (Lagarto); o Hospital São Luiz Gonzaga (Itabaianinha), Maternidade Zacarias Júnior (Lagarto), Hospital Santa Cecília (Aquidabã) e Hospital Nosso Senhor dos Passos (São Cristóvão).

