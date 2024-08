Ferramenta OtimiZE é destinada às Zonas Eleitorais em Sergipe

Novo espaço facilitará compartilhamento de informações e boas práticas

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), por meio do laboratório de inovação (i9SE), lançou o OtimiZE, uma ferramenta de colaboração destinada ao apoio às Zona Eleitorais. Disponível na Intranet, o OtimiZE é um espaço para publicação de informações relevantes para as atividades dos cartórios eleitorais, permitindo a interação dos usuários por meio de curtidas e comentários.

Os idealizadores do OtimiZE destacaram que já estão disponíveis orientações, tira-dúvidas, arquivos e vídeos sobre procedimentos diversos realizados pelos colegas dos cartórios, publicados pela Corregedoria e pela Secretaria Judiciária. “Um exemplo de boa prática compartilhada dentro do OtimiZE foi enviada pela 4ª Zona Eleitoral. Eles produziram um vídeo explicativo sobre os procedimentos adotados naquela unidade, o que demonstra o potencial da ferramenta para a colaboração entre as ZEs”, explicou Paulo Sérgio de Santana Silva, do Núcleo de Criatividade e Inovação.

Mas o espaço, por si só, não resolveria todas as necessidades dos usuários e foi pensando nisso que foi criado o Time de Relacionamento, regulado pela Portaria TRE-SE nº 570/2024. A equipe de relacionamento desempenhará as funções de publicação de conteúdo e recebimento de demandas das unidades cartorárias, fazendo o devido encaminhamento aos setores competentes. “Tal papel é de grande importância para garantir o suporte necessário às dúvidas e necessidades de esclarecimentos que porventura surjam”, contou Rosa Márcia Fontes Machado, integrante do i9SE.

Além das unidades que já publicam conteúdo atualmente, outras secretarias estão sendo convidadas a fazerem o mesmo, ampliando as informações disponíveis para as zonas. Novos tipos de conteúdo poderão ser adicionados ao OtimiZE, havendo ainda a previsão de um espaço virtual de discussão.

A equipe do i9SE salientou que se trata do primeiro projeto do laboratório e que as entregas do OtimiZE e do Time de Relacionamento representam um marco da inovação neste tribunal. Iniciado em 2021, a equipe do i9SE se esmerou para compreender as dores e necessidades dos servidores dos cartórios, com o apoio da metodologia Design Thinking. Diversas entrevistas foram realizadas, cujo resultado permitiu a criação do mapa de empatia e a redefinição do desafio. Passando-se para a fase de ideação de soluções possíveis, alguns protótipos foram elaborados e validados com os usuários, permitindo uma maior confiança para se iniciar a implementação do que viria a se tornar o OtimiZE.

“Contamos com a participação ativa das unidades do TRE e dos cartórios eleitorais de forma a consolidar a iniciativa ora em progresso, visando a minimizar as dores dos colegas na linha de frente de batalha, permitindo a geração de mais valor para as(os) servidoras(es) e, por conseguinte, para as(os) eleitoras(es) atendidas(os)”, concluiu Paulo Sérgio.

Fonte e foto TRE/SE