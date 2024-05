Festejos juninos do Estado devem gerar cerca de R$ 100 milhões para Sergipe, diz Fábio Mitidieri

A Orla da Atalaia está pronta para receber turistas e sergipanos para os festejos no ‘país do forró’. Na manhã desta sexta-feira (31), o governador Fábio Mitidieri reuniu profissionais da imprensa sergipana para apresentar a estrutura do Arraiá do Povo 2024, em mais uma edição do Café Ponto Gov.

A visita foi acompanhada por representantes dos órgãos estaduais envolvidos na organização da festividade. A abertura do Arraiá do Povo acontece neste sábado, 1º de junho, às 18h30, na Orla de Atalaia, com início dos shows principais às 19h.

Fábio detalhou a expectativa do impacto dos festejos juninos para economia e cultura do estado. “Quando a política pública é feita com profissionalismo e planejamento, há retorno para sociedade. Em 2023, o Estado investiu R$ 18 milhões e arrecadamos R$ 50 milhões, mostrando a força dos festejos juninos de Sergipe. Neste ano, estão sendo investidos aproximadamente R$ 25 milhões, foram cerca de R$ 7 milhões captados por meio dos patrocínios, bares e restaurantes, e a expectativa de arrecadação é da ordem de R$ 100 milhões. Fora a expectativa da geração de empregos, que no ano passado foi de mais de 3 mil e, neste ano, a gente espera que esse número possa ser superado”, elencou.

Os festejos juninos no Arraiá do Povo e Vila do Forró, na Orla da Atalaia, em Aracaju, contarão com mais de 400 atrações durante 60 dias de programação, sendo entre 1º e 30 de junho, no Arraiá e Vila, e somente na Vila do Forró até 31 de julho. Dessa programação, serão 94 atrações musicais – entre artistas sergipanos, regionais e nacionais nos 30 dias de junho.

O presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Gustavo Paixão, destacou que o evento busca valorizar também a cultura sergipana. “São mais mais de 300 atrações sergipanas, junto às atrações de todo o Brasil, a gente chega perto de 400 artistas e grupos que se apresentarão nos festejos. Aqui, a expectativa de público gira em torno de 50 mil forrozeiros e a arena está preparada para receber essas pessoas”, informou.

Estrutura ampliada e novidades

Na vistoria, junto com o secretariado e equipe técnica, Fábio Mitidieri evidenciou que, atendendo ao pedido da população e visando mais conforto para o público, o espaço foi ampliado. “Os festejos juninos trazem muita alegria e movimentam a economia em Sergipe. O espaço foi ampliado para trazer mais conforto para os sergipanos e turistas que vêm curtir a nossa festa junina”.

O espaço do evento terá 28 mil m², incluindo parque de diversões e arena de shows. A área da Vila do Forró será mantida, com 7 mil m². Com o planejamento, toda estrutura do Arraiá do Povo terá 35 mil m².

O número de bares na arena de shows também foi ampliado, assim como na Vila do Forró. Outra novidade na programação musical é reservar as terças-feiras para as atrações do ‘Arrocha’ e às quintas-feiras para bandas com cantoras mulheres, que se apresentarão no palco principal.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, pontuou que além de dar maior evidência ao protagonismo feminino na programação, o Estado intensificou ações de inclusão no espaço. “Teremos o Bar da Inclusão e o Camarote da Acessibilidade para que a gente possa, cada vez mais, incluir essas pessoas nas diversas atividades e para que elas mostrem o seu potencial e possam se fortalecer”.

Hotéis e voos

O secretário de Comunicação, Cleon Menezes, lembrou que Sergipe foi o primeiro estado do Nordeste a lançar a programação junina, em 15 de março, com o objetivo de contribuir para o planejamento do trade turístico, promover a cadeia produtiva do setor e fomentar a geração de emprego e renda.

“Os festejos juninos são muito importantes para o estado e se alinham com a pauta de geração de emprego, que é um dos focos principais do nosso governo. A gente sabe que esses 60 dias de evento vão trazer muitos turistas, além do movimento econômico que já está acontecendo”, disse o gestor da Secom.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira de Sergipe (ABIH-SE), a previsão de ocupação para o mês de junho deste ano é de 62%. Para os dias de festa junina, São João e São Pedro, de 92%. Esses índices são maiores que os de anos anteriores, que foram de 51% e 90%, respectivamente.

Já de acordo com a Aena Brasil, empresa que administra a unidade aeroportuária na capital sergipana, Sergipe terá mais 10 mil assentos em voos no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria durante o mês de junho deste ano. Esse acréscimo é em comparação ao mesmo período do ano passado. Com isso, o número de passageiros pode ser ampliado em até 9,32%.

Resultados

Dados do Corpo de Bombeiros indicam que 550.400 pessoas circularam pelos 27 dias de evento nos Arraiá 2023. Em pesquisa do Governo realizada pelo Instituto França, constatou-se que 60% do público teve um gasto médio de R$ 50 a R$ 100 no Arraiá do Povo e arredores. Ao se incluir também outras faixas de consumo, estima-se que mais de R$ 31 milhões circularam no espaço dos festejos e arredores nos 27 dias de festas.

Conforme o Observatório de Sergipe, foram identificadas 78 atividades econômicas potencialmente beneficiadas pelos festejos juninos, analisando-se as atividades elencadas no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para Sergipe. Juntas, elas empregam mais de 70.300 pessoas no mercado formal de trabalho sergipano, 23,5% do total no período. Os principais setores identificados são das áreas de comércio e serviços.

Para medir os impactos do São João no comércio, a Fecomércio-SE realizou uma pesquisa com 278 empresas, entre lojas, armarinhos, setor de artesanato, mercados, hotéis, bares e restaurantes, em que 92% delas observaram aumento de vendas durante o período de São João.

A pesquisa realizada pelo Sebrae mostrou o aumento do faturamento desses setores em junho de 2023, no comparativo a junho de 2022, incluindo hotéis e similares (85%), agências de viagens (72%), ambulantes (61%), padarias (59%), restaurantes e afins (35%). Já o Observatório de Sergipe levantou o crescimento na demanda de músicos locais contratados pela Funcap (71%), guias de Turismo (62%) e estabelecimentos de fogos de artifício (20%).

Foto: André Moreira