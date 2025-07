FESTEJOS JUNINOS VALORIZAM A CULTURA E MOVIMENTAM A ECONOMIA SERGIPANA, DIZ DEPUTADO JÉFERSON ANDRADE

Junho foi um mês para entrar para a história de Sergipe, na opinião do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD). “Os festejos juninos deste ano transformaram o nosso Estado no maior arraial de todos os tempos”, afirmou ele.

“O que a gente viu aqui foi uma mistura vibrante de tradição, costume, diversão e fé de grande importância cultural e econômica para Sergipe. A multidão nas ruas de Aracaju e das cidades do interior celebrando o São João e o São Pedro em grande estilo, com muita música, comida típica e a alegria contagiante do nosso povo”, testemunhou Jeferson.

Segundo o presidente da Alese, o crédito para o sucesso dos festejos juninos vai para a estratégia adotada pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), que soube alinhar cultura e economia. “Essa é uma política pública vitoriosa, que enche Sergipe de turistas, movimenta o comércio, gera emprego e mostra ao Brasil por que Sergipe é o país do forró”, declarou.

Jeferson Andrade entende que Sergipe vive um clima de otimismo e esperança que faz bem a todos os segmentos da sociedade. “Aqui a gente tem certeza que as políticas públicas do governo funcionam para melhorar a vida de todos e que o nosso Estado caminha para um futuro seguro, com mais desenvolvimento econômico e bem-estar social. O mês de junho em Sergipe tem as cores da felicidade”, acrescentou.

Foto: Governo de Sergipe

Por Eduardo Almeida