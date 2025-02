Fevereiro Roxo: Dr. Manuel Marcos destaca cuidados para prevenir o Alzheimer

Na Sessão Plenária desta quinta-feira (13), o deputado Dr. Manuel Marcos (PSD) destacou a importância da Campanha Fevereiro Roxo, que tem como finalidade, conscientizar as pessoas quanto aos cuidados para prevenir o Mal de Alzheimer.

“Estão me perguntando por que tem tanta gente hoje sendo acometida pela doença do Alzheimer e eu respondo que é porque a população está aumentando. Nós estamos no Fevereiro Roxo, mês dessa conscientização, pois é uma doença que atinge não só as pessoas idosas, mas muitos indivíduos; inclusive as mulheres são mais susceptíveis e é preciso que se tenha cuidado com a alimentação para não exagerar no consumo de gorduras, açúcares e sal”, alerta.

Dr. Manuel Marcos observou que a doença de Alzheimer não tem cura. “Existem tratamentos visando dar uma sobrevida maior, mas inexoravelmente os pacientes são levados à morte, pois todos os dias, células do cérebro vão ficando esbranquiçadas e morrendo. Sobretudo, os cuidados de pacientes com Mal de Alzheimer também estão ficando doentes. Portanto, vamos ter mais cuidados e olhar cada vez mais para dentro dos nossos lares e das nossas famílias”, ressalta.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza