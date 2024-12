“FICA AQUI A MINHA FALA DE SOLIDARIEDADE A MITIDIERI”, DECLARA ELBER SOBRE AS NOTÍCIAS QUE CIRCULARAM

A pauta da viagem do governador Fábio Mitideri para Buenos Aires e toda a repercussão da última semana foi tema do discurso do vereador Elber Batalha (PSB) durante a sessão da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) desta quarta-feira, 4.

Para o parlamentar, independentemente de lado político, é preciso que se reconheça que a licença sem remuneração foi aprovada pela Assembleia Legislativa e várias fake News circularam nesse período.

Durante o grande expediente, Elber comentou sobre o assunto e destacou a importância da apuração dos fatos, já que foi comprovado que a licença em questão não era mais remunerada e foi enviada à Alese. “Vou tratar de uma injustiça cometida com o governador Fábio Mitidieri. O meu discurso não é de aliado ou não, mas independentemente de lado político, nós temos que defender a verdade e repudiar de forma plena e restrita a execração gratuita de quem quer que seja”, falou.

Ele aproveitou para apresentar a imagem do documento que foi aprovado e lembrar que tudo estava dentro dos conformes. “Isso que começou em sites e blogs sergipanos reverberou ao ponto de chegar em sites de repercussão nacional sem verificar a veracidade dos fatos e replicaram execrando a imagem dele. Eu trouxe o requerimento da licença sem remuneração que foi aprovado, onde está explicito que foi para interesse particular e cita a viagem. É lícito a qualquer cidadão”, destacou.

Por fim, durante o seu pronunciamento, ele falou sobre a necessária reflexão sobre os atuais linchamentos virtuais. “Temos que repudiar a prática do julgamento público pautado em inverdades, as chamadas Fake News. Independentemente de gostar dele ou não, isso deve ser repudiado por todos nós, esse caminho uma vez instituído e deflagrado pode ser que nos tornemos as próximas vítimas. Fica aqui a minha fala de solidariedade a Fábio e o repúdio aos meios que atuaram de forma maldosa replicando uma inverdade com clara intenção de prejudicar a imagem dele”.

Foto Gilton Rosas

Por Anna Paula Aquino