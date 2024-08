Filarmônica de Itabaiana realiza concerto comemorativo do Dia dos Pais

Apresentação acontecerá na Praça Villa Lobos

A Filarmônica Nossa Senhora da Conceição realizará neste sábado, 10, um concerto especial em celebração ao Dia dos Pais na praça Villa Lobos, em Itabaiana, às 19h, com entrada gratuita. O concerto terá uma grande orquestra composta por mais de 200 músicos sob a regência dos maestros Angelo Rafael Fonseca e Clodoaldo Nunes.

A abertura do concerto será realizada com a apresentação da Banda Sinfônica, sob a regência do maestro Valtenio Alves de Souza e participação especial do Dr. Sérgio Lucas. Também acontecerá a entrega da Comenda Jorge Americano a personalidades que contribuíram com a Filarmônica. A noite será finalizada com a apresentação da orquestra composta por mais de 200 alunos da instituição.

O grande concerto faz parte da temporada 2024, composta por quatro apresentações. Neste sábado, será realizado o segundo concerto do ano, que contará com um repertório de Pout-Pourri de Forró, Cheiro da Terra, Confidências, Vem me Ouvir, Sofre Coração, Itabaiana, para a Banda Sinfônica e para a Grande Orquestra teremos obras como, Conquista do Paraíso, Anunciação, Pais e Filhos e We Are the World.

“Estamos realizando o nosso segundo concerto deste ano. Convidados a todos para participarem deste momento tão especial que vai contar com muita música, dedicação dos nossos alunos e algo inédito não feito até então pela nossa instituição, para levar o nosso melhor para a plateia. Convida a família e amigos e venham assistir ao nosso concerto”, afirma o maestro Valtenio Alves.

Sobre a Filarmônica

A Filarmônica Nossa Senhora da Conceição atende 350 jovens e conta com o apoio do Grupo Energisa desde 2020, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. A instituição atende alunos oriundos do ensino fundamental e médio e oferece aulas de iniciação musical, prática de conjunto em orquestras, bandas, grupo de violão, flauta doce e percussão a moradores do Agreste Sergipano.

Por Adriana Freitas