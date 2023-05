Filha do pastor Heleno poderá ser candidata a vereadora em Aracaju

A participação da jovem jornalista, radialista e graduada em direito, Raio de Luar, em inserção do Partido Republicanos na TV, chamou a atenção de muita gente em Sergipe e já há a expectativa de que o partido poderá ter uma pré-candidata a vereadora por Aracaju.

A jovem é filha do ex-deputado federal e presidente de honra do Republicanos no Estado, Heleno Silva, e vem demonstrando, segundo o pai, um “talento para política”.

Por isso, o partido já pensa em lança-la candidata a vereadora por Aracaju, em 2024, ou candidata, em 2026, a deputada estadual.

Raio de Luar diz que “somente nós mulheres sabemos as dificuldades para alcançarmos direitos iguais. É através da nossa participação na política que conseguiremos ampliar esses espaços. Precisamos de mais mulheres representando, lutas, classes e minorias, promovendo respeito, dignidade e cidadania”.