“FILIAÇÃO À CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES É UMA RESPOSTA ESTRATÉGICA”, DIZ PRESIDENTE DO SINDISCOSE

No último sábado, dia 14 de dezembro, trabalhadores organizados no Sindiscose (Sindicato dos Trabalhadores dos Conselhos) participaram de confraternização de fim de ano e de uma assembleia que decidiu pela filiação do sindicato à Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) e entrada na CONTRACS (Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços).

Igor Baima, presidente do Sindiscose, destacou que a filiação à CUT é uma resposta estratégica diante da conjuntura atual.

“A extrema direita ameaça conquistas históricas da classe trabalhadora, promovendo divisões e enfraquecendo as entidades representativas. A filiação à CUT será um passo fundamental para articular a unidade, com uma central que historicamente lidera as lutas populares e trabalhistas no Brasil e, em especial, em Sergipe, reunindo diversas correntes em prol da classe trabalhadora. Essa decisão reafirma o compromisso do Sindiscose com a resistência contra o autoritarismo e a precarização do trabalho”, afirmou Baima.

O presidente da CUT/SE, Roberto Silva, participou da confraternização e defendeu a unidade da classe trabalhadora pelo avanço da democracia, da pauta trabalhista e contra o autoritarismo.

“É muito importante o retorno do Sindiscose à CUT-SE no sentido da unidade de classe dos trabalhadores que estamos construindo há muitos anos. É um prazer estar junto com vocês. O Sindiscose é um sindicato que nasceu na CUT e, mesmo quando não estava filiado à CUT, sempre lutamos juntos”, ressaltou Roberto Silva.

O presidente da CUT-SE também comentou a importância da prisão de Braga Neto por usar de sua influência para atrapalhar as investigações relacionadas ao golpe de estado.

“É importante a defesa da democracia em todos os espaços. Muitos de nós estaríamos mortos se o golpe de estado se concretizasse como estamos vendo que foi planejado o assassinato de representantes das forças políticas, do Judiciário e do presidente do Brasil. Sigamos juntos e na luta em defesa da democracia, pelo fortalecimento dos sindicatos e da classe trabalhadora em Sergipe”, declarou o presidente da CUT-SE, Roberto Silva.

Texto efoto Iracema Corso