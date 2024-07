Fim de semana de muita diversão, autocuidado e solidariedade

Unidades móveis do Sesc irão ofertar mamografia gratuita, atividades lúdicas e campanha de arrecadação de material de limpeza

Neste fim de semana, as unidades móveis do Sesc voltam a estacionar no RioMar Aracaju, dando continuidade à programação de férias promovida pela entidade. Entre as atrações, o público poderá contar com CineSesc, BiblioSesc e Sesc Mesa Brasil, além do cuidado com a prevenção ao câncer de mama, através do Sesc Saúde Mulher.

A iniciativa acontece nos dias 19, 20 e 21 de julho, com programação voltada para a diversão da criançada. Por lá, os pequenos poderão aproveitar as contações de histórias, oficina de leitura e exibição do filme Divertidamente 1.

Além das atividades lúdicas e educacionais, o Sesc irá instalar um ponto de arrecadação de doação de produtos de limpeza, como vassouras, rodos, luvas, sacos de lixo, desinfetantes à base de cloro, entre outros. O estande de entrega ficará localizado na área interna do shopping, próximo ao hipermercado GBarbosa. Os donativos serão enviados para o Rio Grande do Sul, através do Mesa Brasil.

E para atender o público feminino, o Sesc Saúde Mulher estará no shopping oferecendo exame de mamografia gratuitamente. Para realizar o exame é preciso ter entre 50 e 69 anos, cópia em folha única do RG, CPF, Cartão SUS, Cartão de vacina de Covid e comprovante de residência. Para mulheres abaixo dessa faixa etária, além dos documentos solicitados é necessário apresentar uma requisição médica. O atendimento acontecerá das 8h às 16h, na sexta, sábado e domingo.

O agendamento deve ser feito através da Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE) pelo telefone l79l 3241-1171.

Serviço

O quê. Unidades móveis do Sesc estarão no estacionamento do RioMar Aracaju.

Quando. De 19 a 21 de julho,

Onde. Área externa do shopping, em frente ao edifício garagem.

Atrações. Sesc Saúde Mulher: oferecendo exame de mamografia gratuitamente para mulheres de 50 a 69 anos, das 8h às 16h, de sexta a domingo l BiblioSesc: contação de histórias e apresentação da boneca Flavinha, das 10h às 18h l CineSesc: exibição do filme Divertidamente 1, das 18h30 às 19h30 l Mesa Brasil: ponto de arrecadação de material de limpeza, próximo ao GBarbosa.

Acesso. Gratuito.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação