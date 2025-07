FIM DOS LIXÕES: EM PARCERIA COM O MP, DELEGADA KATARINA ENTREGA PLANOS DE RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS

A preservação do meio ambiente ganhou um importante reforço em Sergipe, com a entrega de mais uma remessa dos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas, os Prads, elaborados com recursos no valor de R$ 1,3 milhão, destinados por meio de emenda parlamentar da deputada federal Delegada Katarina e do senador Alessandro Vieira.

A entrega ocorreu nesta segunda-feira, 14, e é resultado da parceria entre a Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), o Ministério Público Estadual de Sergipe e os parlamentares. Um esforço conjunto com o objetivo de restaurar ecossistemas afetados pelo desmatamento, queimadas e uso inadequado do solo, promovendo a recuperação da biodiversidade e a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais.

Para a Delegada Katarina, o investimento reforça o compromisso com o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. “Essa entrega é fruto de muito esforço e da união em torno de um grande feito, o de acabar com os lixões em Sergipe e, para além disso, recuperar as áreas que antes foram degradadas por eles. Essa ação foi e será de grande relevância para os municípios, que não tinham recursos para resolver a situação sozinhos”, destacou a parlamentar.

“Os Prads são medidas específicas, baseadas em estudos, para orientar ações de reversão de danos ao meio-ambiente. Ou seja, eles são fundamentais para que os municípios possam avançar na política de sustentabilidade, garantindo proteção ao meio-ambiente e geração de renda para as comunidades”, acrescenta a deputada.

Ao todo, foram entregues 36 Planos de Recuperação, concluindo o projeto “Lixão Mais Não”, do Ministério Público. O procurador-geral do órgão, Nilzir Soares, ressaltou o papel decisivo da somação de esforços em torno da iniciativa.

“Foi a união de forças que tornou esse projeto possível e exitoso, então, quero agradecer aos parlamentares por se engajarem nesse projeto que não é do Ministério Público mas de toda a sociedade”, salientou.

O senador Alessandro reforçou que o Brasil não tem falta de recursos e sim dificuldade em alocá-los em pautas prioritárias. “Temos que definir nossas prioridades no orçamento. Estamos tendo uma oportunidade histórica de nos reposicionar, enquanto Estado, em diversas pautas, e a da economia verde é uma delas”, destacou.

O presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, frisou que o Plano não pode se tornar um livro na gaveta. “Ele deve ser executado, para que possamos devolver áreas que foram antes degradadas para a agricultura, a valorização imobiliária, etc. Essa entrega é símbolo da capacidade e da união dos entes e deve ficar como lição”, pontuou.

Por: Ascom