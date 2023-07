Fiscalização da Adema constata supressão irregular de mangue em Pacatuba. Ação ocorreu após denúncia de desmatamento

Após receber denúncia de desmatamento de manguezal na região de Ponta dos Mangues/Boca da Barra, a equipe de fiscalização da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) realizou diligência ao município de Pacatuba na manhã desta terça-feira ,11. No local, situado nas proximidades da Reserva Biológica Santa Izabel, mesmo não tendo sido realizado o flagrante, foi constatada a supressão irregular de manguezal feita manualmente, possivelmente para a instalação de viveiros de camarão.

Segundo a denúncia recebida, o crime ambiental estaria sendo cometido por um carcinicultor. De acordo com a bióloga e fiscal ambiental Andréa Beltrão, da gerência de Fiscalização da Adema, o denunciado será notificado para prestar esclarecimentos. “Primeiramente, a gente verifica in loco a veracidade da denúncia e, sendo constatada a sua procedência, a gente busca o responsável para esclarecimentos e possível emissão de auto de infração”, explica.

Durante a vistoria, foram encontrados, ainda, cinco viveiros de camarão alocados dentro do Rio Parapuca, pertencente à Bacia Hidrográfica do São Francisco. “Em razão do que foi verificado na fiscalização, todas as licenças emitidas para aquela área passarão por um novo monitoramento, com vistas à delimitação das áreas licenciadas e confirmação do cumprimento dos condicionantes”, adverte a fiscal.

A presidente da Adema, Lucimara Passos, reafirma a importância da observação às normas ambientais em todas as atividades produtivas. “A carcinicultura é uma atividade econômica essencial para Sergipe, e nós desejamos que ela continue crescendo de forma sustentável, gerando emprego e renda de mãos dadas com o respeito à legislação ambiental. Associar uma atividade tão importante ao desmatamento do mangue é muito negativo, sobretudo diante do potencial de crescimento que sabemos que tem. Infringir as leis ambientais e os condicionantes das licenças concedidas, portanto, só atrapalha”, reforça.

Além de realizar as ações fiscalizatórias de rotina e o acompanhamento dos empreendimentos licenciados, a Adema está atenta às denúncias recebidas da população, que são essenciais para a ampliação do alcance das ações repressivas de infrações e crimes ambientais. As denúncias podem ser realizadas (inclusive anonimamente) à Adema pelo e-mail atendimento@adema.se.gov.br; pelo site https://www.ouvidoria.se.gov.br/index; ou de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h, pelo telefone (79) 3198-7160 e presencialmente na Rua Vila Cristina, nº N° 1051, bairro 13 de julho, Aracaju.

Foto: Mariana Carvalho