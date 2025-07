FITERT emite nota de repúdio por fala do ex-deputado Artur do Val

A FITERT – Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão, entidade representativa dos(as) radialistas de todo o País, vem a público manifestar repúdio veemente às declarações do ex-deputado Artur do Val, que de forma desrespeitosa e preconceituosa atingiu o povo sergipano em recente manifestação relacionada ao anúncio da prefeita de Aracaju, radialista Emília Corrêa, sobre a contratação do cantor Wesley Safadão para o tradicional evento Forró Caju 2026.

As falas do ex-parlamentar não apenas desrespeitam uma autoridade legitimamente eleita, como também ofende diretamente a dignidade e a cultura do povo sergipano, que com orgulho preserva suas tradições e valoriza sua expressão artística e cultural. A crítica agressiva, desmedida e carregada de “preconceito e ódio”, revela desconhecimento e falta de sensibilidade com as raízes culturais nordestinas, que são um patrimônio do Brasil.

Entendemos que, mentecapto e energúmeno é aquele que rotula negativamente sem conhecimento de causa, a importância do incentivo a cultura, que gera empregos, economia local e preserva as festas populares de um povo.

A prefeita Emília Corrêa, além de representar o povo aracajuano com legitimidade, é uma profissional da radiodifusão, categoria que historicamente contribui com a valorização da cultura, da informação e da cidadania em nosso país. Atacar sua gestão e, por extensão, a população que ela representa é um ato lamentável e inaceitável.

A FITERT reitera sua solidariedade à prefeita radialista Emília Corrêa, ao povo de Sergipe e a todos(as) os(as) radialistas que diariamente enfrentam o preconceito com profissionalismo, ética e compromisso social. Reafirmamos nosso compromisso com a defesa da democracia, da cultura popular e do respeito às diversidades regionais que enriquecem o Brasil.

Não aceitaremos o silêncio diante de ofensas que ferem o povo trabalhador e suas expressões culturais.

Viva a cultura e a preservação de nosso das tradições de nosso povo!!!

FITERT – Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão

Brasília (DF) 13 de julho de 2025

Direção Nacional da FITERT – Federação dos Radialistas