FITERT protocola reivindicações de Radialistas em Brasília

Após protocolar as reivindicações dos Radialistas Brasileiros no Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília, o Secretário de Assuntos Institucionais da FITERT, José Antônio de Jesus, foi recebido nesta terça-feira (04), pelo Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos do Ministério da Secretaria Geral da Presidência da Republica, o sergipano Valadares Filho.

Neste contato, foi reafirmado o compromisso do governo Lula, em atender as demandas da categoria.

Foto assessoria