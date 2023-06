Flash político: Belivaldo Chagas agita o arraiá do povo em conversa reservada com Daniele Garcia e André Moura

Por Diógenes Brayner

O camarote principal do Arraiá do Forro, na orla de Atalaia, na quarta-feira (28) esquentou como se tivesse uma imensa fogueira acesa. Vários políticos foram para lá, atraídos pelo cantor Flávio José e a convite do governador Fábio Mitidieri.

A atenção foi para o cantor, até ele terminar o show, mas o restante serviu para destrinchar a sucessão municipal em conversas centralizadas entre o próprio governador, o senador Laercio Oliveira, o ex-governador Belivaldo Chagas, o ex-deputado federal André Moura e a secretária da Mulher, Daniele Garcia (Podemos).

O ambiente ficou prenhe de conversas políticas sobre candidaturas a prefeito de Aracaju e pouco variada entre nomes que podem ser indicados. Belivaldo Chagas, por exemplo, conversou demoradamente em separado com a delegada Daniele Garcia. O dois são nomes lembrados para a disputa eleitoral.

Mas não ficou apenas nisso. Belivaldo Chagas e o ex-deputado federal André Moura (União) também tiveram conversaram em separado de forma extensa e sem horário para acabar. O assunto girou sobre eleições de 2024. É que a deputada federal Yandra Moura (União) também é um nome cidade para tentar a Prefeitura.

A ação de Belivaldo e as conversa com Daniele e André, chamou a atenção dos políticos que estavam no camarote, mas também de pessoas que perceberam uma movimentação, que levava a uma conversa séria e descontraída.