Flash Político: Cidadania quer que federação com PSDB tenha comando de Georgeo em Sergipe

Por Diogenes Brayner

O presidente estadual do Cidadania, deputado Georgeo Passos, disse ontem ao (Faxaju Online) que a Federação Cidadania/PSDB tem validade de quatros anos, segundo a legislação que rege a matéria. Logo, ela permanece para a próxima eleição.

Revelou, entretanto, que está conversando “sim com o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, sobre isso exatamente porque retira dos filiados ao Cidadania o direito de deixar a Federação para disputar as eleições municipais do próximo ano.

Segundo Gergeo Pasos, “mas lógico que também depende do PSDB nacional e vai depender do PSDB e do Cidadania… Essa decisão virá da Executiva Nacional dos partidos. Meu nome está sim à disposição para comandar a federação em Sergipe, mas ainda não temos uma definição de Brasília”

Ricardo Fortalece – O vereador Ricardo Marques (Cidadania) também está preocupado com isso e diz que vem trabalhando para trazer os aliados, com o objetivo de fortalecê-la. Ricardo repetiu o que disse Georgeo Passos: tudo vai depender de Brasilia.

Alessandro Vieira – O senador Alessandro Vieira (MDB) declarou que “as decisões sobre federação são nacionais, com validade obrigatória de quatro anos. A federação PSDB/Cidadania vai até abril de 2026, salvo engano”.

E concluiu: “Não existe discussão de federação com o MDB neste momento”. Dentro dessa tese, se não existe nada sobre federação envolvendo o MDB, fica mais fácil a solução porque é só substituir o comando da existente entre PSDB e Cidadania, colocando para presidente um filiados de um dos dois partidos.