Prefeito de Estância bem chateado com colega de Itabaianinha que lança candidato em sua cidade

Por Diógenes Brayner

Mais um movimento político em Estância que provoca mal estar entre lideranças da cidade e de Itabaianinha. Quinta-feira (11), em entrevista a uma rádio local, o jovem Abelardo Neto lançou sua candidatura a prefeito do município e surpreendeu lideranças e o próprio eleitorado.

Não se levou tanto a sério, mas o fato tomou outras proporções quando quando o prefeito de Itabaianinha, Danilo de Joaldo, fez uma declaração provocante: “Estância não tem líder político e o meu candidato a prefeito é Abelardo Neto”, que é um jovem de 22 anos e politicamente não tem nenhuma influência na cidade.

O deputado federal Thiago de Joaldo, irmão do prefeito Danilo, também entrou no “furduço”: e declarou que apoia Abelardo a prefeito de Estância, endossado pela posição do deputado Pato Maravilha.

Essa ingerência dos “de Joaldo” na política de Estância, contrariou o prefeito do município Gilson Andrade, ficou muito chateado com o apoio de Danilo a Abelardo Neto e revelou a alguns amigos e aliados que “Joaldo praticou um desrespeito”. Nisso há uma coincidência: “Abelardo é sobrinho do vice-prefeito de Estância André Graça, provável candidato de Gilson Andrade, para sucedê-lo em 2024”.