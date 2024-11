FNNIC PARTICIPA DE REUNIÃO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES E CAIXA PARA DEBATER AVANÇOS NO SETOR HABITACIONAL

Em uma importante articulação para o setor da construção civil, o Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC) participou, em 20 de novembro, de uma reunião estratégica com representantes do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal, em Brasília.

O presidente do FNNIC, Marcos Holanda, esteve presente ao lado do vice-presidente da ASEOP, Geraldo Majela, e do advogado Pedro Celestino, que contribuiu significativamente nas discussões sobre vícios construtivos.

O encontro reuniu figuras-chave do setor habitacional, incluindo o secretário nacional de Habitação, Hailton Madureira, a vice-presidente de Habitação da CAIXA, Inês Magalhães, e o diretor de Habitação da CAIXA, Roberto Ceratto. Também participaram Raul Gomes, superintendente nacional de construtoras da CAIXA, Laura Henriques, Diretora Jurídica da Direcional, além dos consultores do FNNIC, José Urbano Duarte e Gilberto Occhi.

A reunião abordou temas estratégicos como a necessidade de otimização nos processos de aprovação do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, com proposta de descentralização das análises para os estados, e a implementação do programa “Olho na Qualidade” para gestão de vícios construtivos.

A pauta incluiu ainda discussões sobre:

Flexibilização na mudança de terrenos que atendam às exigências do MCIDADES;

Uniformização dos procedimentos da CAIXA em relação aos vícios construtivos;

Gestão de inadimplência durante o período de obra;

Realinhamento do teto de subsídios habitacionais.

O encontro evidenciou a importância do diálogo constante entre o setor privado e os órgãos governamentais, reforçando o papel do FNNIC como importante interlocutor das demandas da construção civil nas regiões Norte e Nordeste do país.

Foto assessoria

Por Marcelo Carvalho