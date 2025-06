“Fogos de baixo ruído não apagam a festa; acendem um novo tempo”, diz Kitty Lima

Durante o grande expediente desta terça-feira, 3, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Kitty Lima fez um apelo por festejos juninos mais conscientes e inclusivos, reforçando a necessidade da utilização de fogos de artifício de baixo ruído.

“Somos o País do Forró, sim senhor! Mas hoje eu venho aqui trazer uma reflexão necessária: o uso de fogos de artifício com estampido precisa ser repensado”, alertou a parlamentar. Ela destacou os impactos negativos dos fogos barulhentos em crianças com transtorno do espectro autista, idosos, pessoas acamadas e animais, que frequentemente sofrem com crises sensoriais, ansiedade e até risco de morte.

Kitty relembrou sua trajetória de defesa dessa causa, desde 2017, quando ainda era vereadora de Aracaju, até a apresentação do projeto de lei na Alese, determinando a utilização de fogos de baixo ruído nos eventos públicos promovidos pelo Estado. “Um projeto simples, mas transformador, que protege vidas humanas e animais.”

A deputada também celebrou um avanço recente: a assinatura da Carta Compromisso pela prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, garantindo o uso exclusivo de fogos silenciosos nos festejos juninos da capital sergipana. “E agora, neste São João de 2025, lanço daqui um novo chamado: convoco todas as gestões municipais de Sergipe a aderirem aos fogos silenciosos”, conclamou.

Por fim, Kitty Lima reforçou que a tradição pode e deve evoluir: “Fogos de baixo ruído não apagam a festa. Eles acendem um novo tempo. Um tempo em que conseguimos fazer um São João mais humano, mais inclusivo, mais respeitoso.”

Fonte: Assessoria