“É possível preservar tradições sem prejudicar vidas”, diz Breno

Na sexta-feira, 28, foi realizada na Câmara de Aracaju uma Audiência Pública, de autoria do vereador Breno Garibalde, para abrir o debate sobre o Projeto de Lei 135/2023, que proíbe o uso de fogos de artifício com estampido. Com o tema “Fogos Sem Barulho, Já”, a audiência contou com a presença de representantes de entidades defensoras de pessoas com autismo, da causa animal, dos comerciantes de fogos de artifício em Aracaju e demais setores da sociedade.

“Esse projeto foi protocolado em 2023 e é muito importante trazer esse assunto à tona, ampliar o debate para que todas as camadas da população afetadas por essa situação sejam ouvidas e possam opinar na construção desse projeto de lei”, afirmou o vereador.

Para Breno, é possível preservar a tradição da soltura de fogos sem prejudicar tantas pessoas. “Recebo inúmeros relatos e registros de pessoas e animais que são afetados com a soltura de fogos com estampido, e é um problema que precisa ser solucionado urgente! Estou muito esperançoso pela aprovação desse PL, e essa audiência está sendo realizada para ouvir a população e compor esse projeto a muitas mãos”, concluiu o parlamentar.

A coordenadora da ONG Movimento Envolver-se, Suzilane Menezes, é uma mulher com espectro autista, mãe de uma adolescente com autismo e defende a aprovação do projeto de lei.

“Tenho autismo há 47 anos, e a questão do uso dos fogos de artifício para mim é um problema muito grande, porque me faz ficar trancada em casa. Há muitos anos não sei o que é brincar no São João nem no São Pedro, por conta do uso desses fogos. Sou estudante de química e tenho conhecimento de que é possível fabricar fogos sem estampido. É necessário chegar a uma solução que seja favorável para todos, tanto os afetados por essa situação quanto os fogueteiros”, declarou Suzilane.

Para a representante do Projeto Acolher, entidade defensora dos animais, Sandra Oliveira, a proibição do uso de fogos de artifício com estampido é a solução para salvar a vida de muitos animais. “Festa boa é aquela em que todos possam participar. A inclusão é necessária. Os fogueteiros têm que vender seus produtos, mas eu, enquanto protetora dos animais e tia de um autista, também quero que o direito de meu sobrinho e de tantas outras pessoas e animais seja garantido, para que eles possam participar da festa e não fiquem trancados com medo dos fogos. Então, eu torço muito pela aprovação desse projeto”, afirmou Sandra.

Foto Gilton Rosas

Por Nayana Araujo