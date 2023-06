Forró Caju contará com sete linhas de ônibus corujões em Aracaju

Outras linhas passam pelo Terminal do Mercado a partir das 3:30

Desde o início do mês de junho, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) e as empresas de ônibus iniciaram a Operação Corujão para atender a população na madrugada em seus deslocamentos de ida e volta para as festividades juninas. Agora, no Forró Caju, de 23 a 29 de junho, a programação da Operação Corujão continua e com acréscimo!

Seres linhas do transporte público coletivo estarão disponíveis para quem vai curtir os festejos na região do Centro. Os corujões passarão pela Avenida Otoniel Dória, bem como outras linhas da cidade estarão passando pelo Terminal de Integração Mercado Thales Ferraz a partir das 3h30. A operação do transporte conta com o apoio da Guarda Municipal de Aracaju que estará presente no Terminal do Mercado.

Além da Operação Corujão, o transporte público coletivo segue com o São João com Mobilidade com ônibus temáticos do período junino circulando diariamente por Aracaju e pela Região Metropolitana. Confira a programação e aproveite!

OPERAÇÃO CORUJÃO FORRÓ CAJU

1001 – Corujão Eduardo Gomes

Ponto/ horário: Mercado Thales Ferraz / 00h40 e 02h40

Destinos: Passarela do Caranguejo, Coroa do Meio, Avenida Beira Mar, Ivo do Prado, Avenida Otoniel Dórea, Avenida Barão de Maruim, Avenida Desembargador Maynard, Rodovia João Bebe Água, Conjunto Eduardo Gomes.

1002 CORUJÃO CIRCULAR

Ponto/ horário: Mercado Thales Ferraz / 00:40 e 02:40

Destinos: Atalaia, Augusto Franco, Orlando Dantas, Av. Adélia Franco, Av. Pedro Calazans, Rua Propriá, Canaleta da Rua da Frente, Avenida Otoniel Dórea, Porto Dantas, Terminal do Marcos Freire, Fernando Collor.

1002C CORUJÃO BARRA DOS COQUEIROS E CENTRO

Ponto/ horário: Mercado Thales Ferraz / 01:30

Destinos: Barra dos Coqueiros, Avenida Otoniel Dórea, Centro, Maranhão, Santos Dumont, Maracaju.

1003 CORUJÃO CIRCULAR

Ponto/ horário: Mercado Thales Ferraz / 1:40 e 3:30

Destinos: Passarela do Caranguejo, Avenida Beira Mar, Avenida Tancredo Neves, Avenida Matadouro, Bugio, Avenida Visconde de Maracaju, Avenida Otoniel Dórea, Terminal do Mercado.

CORUJÃO PORTO SUL / BAIRRO INDUSTRIAL

Ponto/ horário: Mercado Thales Ferraz / 23:30 e 00:05

Destinos: Porto Sul, Terminal Atalaia, Orla, Avenida Beira Mar, Avenida Ivo Do Prado, Canaleta da Rua da Frente, Avenida Otoniel Dórea, Terminal Mercado, Bairro Industrial.

CORUJÃO CONJUNTO JOÃO ALVES/ FERNANDO COLLOR (especial que atua no Arraiá do Povo também)

Ponto/ horário: Mercado Thales Ferraz / 2:30

Destino: Avenida Otoniel Dórea, Conjunto João Alves, Fernando Collor, Marcos Freire III, Santos Dumond, Lamarão.

CORUJÃO MARCOS FREIREII/ PIABETA (especial que atua no Arraiá do Povo também)

Ponto/ horário: Mercado Thales Ferraz / 2:40

Destinos: Marcos FreireII, Piabeta, Albano Franco, Beira Mar, Avenida Otoniel Dórea e Porto Dantas.

FUNCIONAMENTO TERMINAL DO MERCADO

Terminal aberto das 3h às 23:59

(todas as linhas que passam pelo Mercado iniciarão suas rotas partindo do Terminal do Mercado a partir das 3:30)

Terminal fechado das 0h às 3h

Texto e imagens Setransp