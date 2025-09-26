Fórum das CUTs do NE discute desenvolvimento e precarização do trabalho

Nos dias 22 e 23 de setembro, Recife recebeu o Fórum das CUTs do Nordeste, que reuniu presidentes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) dos nove estados da região, além de dirigentes das executivas estaduais, para debater caminhos para o desenvolvimento regional e a importância da participação dos trabalhadores nos espaços institucionais de decisão.

O Fórum das CUTS é uma organização com três coordenações, dividido na subregião sul (SE, AL e BA), coordenada pelo professor, Roberto Silva; a subregião centro (PE, PB, RN), coordenada pelo Irailson Nunes e a subregião norte (PI, CE e MA), Manuel Lajes. Também presente, a Escola Nordeste da CUT tem a coordenação do Messias Vale da Bahia, Lúcia Silveira do Ceará e Eliane Bandeira, do Rio Grande do Norte, e Paulo Sousa de Pernambuco.

No primeiro dia de atividades, Fausto Augusto Jr., presidente do Conselho Nacional do SESI apontou que o Nordeste desponta com potencial desenvolvimento para o próximo período e discutiu a Nova Indústria Brasil, que é uma política de investimento do governo brasileiro para a reindustrialização do Brasil.

Já no segundo dia de atividades, o Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), Francisco Ferreira Alexandre, participou do encontro, reforçando a necessidade de diálogo permanente entre os órgãos de desenvolvimento e o movimento sindical.

Francisco Ferreira Alexandre fez um apanhado histórico da atuação da SUDENE no Brasil, mostrando o seu papel no desenvolvimento do Nordeste, contando que a SUDENE chegou a ser extinta no governo de FHC, depois foi retomada no governo Lula. Deixou de ter muitos investimentos no governo Bolsonaro, mas agora no governo Lula 3, a SUDENE passou a ser o principal motor de investimentos no processo de desenvolvimento da região Nordeste.

Em sua fala, Ferreira destacou que a missão da SUDENE é executar o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, que prevê R$ 54 bilhões em investimentos para a região, com inclusão social, sustentabilidade e trabalho decente.

O superintendente também lembrou que a autarquia pode estabelecer parcerias com qualquer instituição que o marco jurídico permita, ampliando a capacidade de atuação para atender às demandas sociais e econômicas da região, podendo construir em parceria com universidades, movimento sindical, institutos de pesquisa e bancos executores. Nesse sentido, reforçou os trâmites para o Termo de Cooperação Técnica com a CUT e que em breve podem celebrar esse feito.

Em sintonia com os debates do Fórum, o Superintendente chamou atenção para os desafios do mundo do trabalho no Nordeste e no Brasil, citando a precarização crescente das relações trabalhistas, a ausência de proteção ao processo de uberização e a persistência de casos de trabalho análogo à escravidão.

Alexandre reafirmou seu compromisso à frente da SUDENE de atuar pelo desenvolvimento que garanta vida digna à população e pela erradicação de práticas de exploração extrema.

O encontro também teve a presença de Roberto Veras, estudioso das relações de trabalho do Nordeste no Brasil. Ele debateu os desafios da CUT e movimento sindical frente à política de desenvolvimento do Nordeste.

O Fórum das CUTs do Nordeste, que congrega as 9 CUTs da região, destacou que é preciso que haja uma política de desenvolvimento que não apenas invista em novos empreendimentos industriais e empresariais na região, mas que também invista no enfrentamento às desigualdades sociais, olhe para os problemas ambientais e a questão do respeito aos direitos trabalhistas, a organização sindical e a questão da convenção de negociação coletiva.

“É preciso ter as contrapartidas do empresariado. O estado brasileiro tem uma política muito avançada e forte visando o desenvolvimento da região. Nesse contexto, tem sido muito importante a organização de governadores num consórcio de governadores do Nordeste. O Fórum das CUTs, inclusive, tem reivindicado discutir mais profundamente com o consórcio dos governadores esta política de desenvolvimento, pois no nosso entendimento, é preciso que haja o investimento, que a indústria venha, que se gere emprego para a região, mas que não venha de qualquer jeito”, explicou Roberto Silva, presidente da CUT-SE.

O Fórum das CUTs do Nordeste encerrou suas atividades reforçando a defesa da participação ativa dos trabalhadores e trabalhadoras nas instâncias de formulação de políticas públicas, reafirmando que o desenvolvimento regional precisa ser construído com justiça social, distribuição de renda e valorização do trabalho.

Por Iracema Corso e Arthur Nóbrega – foto assessoria