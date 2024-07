Fórum dos dirigentes municipais de Educação discute colaboração entre Estado e municípios

Evento também abordou temas relevantes, como alfabetização na idade certa e gestão educacional

O regime de colaboração entre estados e municípios, a alfabetização na idade certa dos anos iniciais do fundamental e a prestação de contas da gestão educacional foram algumas temáticas que permearam a abertura do 4º Fórum Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação de Sergipe, que acontece até esta sexta-feira, 26, em Aracaju.

O encontro tem como tema os “Desafios para a implementação de uma educação na perspectiva inclusiva” e reúne mais de 160 inscritos, entre dirigentes municipais de Educação, gestores da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), técnicos das redes municipais, instituições públicas educacionais e órgãos de controle de contas.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, abriu o encontro lembrando dos programas de governo realizados em regime de colaboração entre os entes federados, como o Alfabetizar pra Valer e o Programa de Apoio aos Municípios para a Expansão da Educação Infantil. “Não podemos pensar em educação dissociada. O Estado, a União e os municípios devem estar integrados. Os índices educacionais dos municípios impactam nos índices dos estados e, consequentemente, na evolução da educação brasileira. Aqui podemos compartilhar experiências, estabelecer estratégias para novas ações e o regime de colaboração entre os municípios produz força de efeito”, afirmou.

Na programação do fórum, os participantes tiveram oportunidade de discutir sobre temas atuais que envolvem a Educação, a exemplo da política de educação integral, da educação das adolescências, a prestação de contas do FNDE, atividades do programa Criança Alfabetizada.

A presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/SE), seccional Sergipe e Região Nordeste, dirigente municipal de Nossa Senhora do Socorro, Josevanda Franco, destacou que o momento exige pensar a educação de agora e que a inclusão vai além da deficiência física e engloba a ouvida dos adolescentes, a diversidade de gênero, entre outros temas. A presidente também destacou ser um momento oportuno para se discutir a prestação de contas da gestão, a exemplo das verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Programação

Durante os dois dias, especialistas de áreas que envolvem inovação, tecnologia, educação inclusiva e programas educacionais, contando com técnicos do Ministério da Educação (MEC), do Itaú Social, do FNDE e do Unicef, dialogaram sobre o futuro da educação inclusiva e de qualidade.

Participaram da mesa de abertura, representantes da Undime/SE e da Seduc; Adriana Carrara, coordenadora geral das Relações Institucionais do FNDE; Edneia Almeida, coordenadora institucional da Undime Nacional; João Augusto Bandeira de Melo, procurador do Ministério Público de Contas; Humberto Gonzaga, presidente nacional da Uncme; Bruno Ribeiro, coordenador geral de Prestação de Contas do FNDE; Socorro Araújo, Educação-Unicef.

Foto Maria Odília

Por Silvio Oliveira