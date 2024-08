FÓRUM EMPRESARIAL DE SERGIPE DÁ SEQUÊNCIA A ENCONTROS COM CANDIDATOS À PREFEITURA DE ARACAJU

O Fórum Empresarial de Sergipe realizou, nesta sexta-feira, 30 de agosto, o segundo encontro da série de diálogos com os candidatos à Prefeitura de Aracaju. O convidado da vez foi Luiz Roberto, do PDT, que chegou acompanhado de seu candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira (PP).

O evento, que seguiu o mesmo formato do encontro anterior com a candidata Danielle Garcia (MDB), contou com a presença de representantes de diversas entidades empresariais, incluindo ABRASEL, ACESE, ASCORSEG, ASEOPP, CDL Aracaju, É de Sergipe, Fecomércio, FIES, SEAC, SESCAP, SETRANSP, SINDESP e o próprio Fórum Empresarial.

Geraldo Magela, coordenador do Fórum, abriu os trabalhos ressaltando a importância do diálogo entre o setor empresarial e os futuros gestores municipais. “Nosso objetivo é fortalecer a empresa sergipana. Por meio de um diálogo franco e aberto com a gestão municipal, podemos unir forças para desenvolver ainda mais nosso município e nosso estado”, afirmou. “Nós, empresários, contribuímos para a geração de riquezas através do pagamento de impostos e geração de empregos. É assim que a cidade sobrevive.”

Luiz Roberto apresentou brevemente sua trajetória de vida e experiência profissional antes de responder a dez perguntas elaboradas previamente pelas entidades participantes. A mediação ficou a cargo de Raíssa Cruz, presidente do SETRANSP, que conduziu as discussões sobre temas cruciais como segurança, finanças públicas, habitação, turismo, cultura, educação, geração de emprego e renda, e mobilidade urbana.

Durante o encontro, tanto a SETRANSP quanto a Fecomércio entregaram ao candidato documentos contendo sugestões específicas de seus respectivos setores, demonstrando o engajamento proativo das entidades em contribuir com propostas concretas para o desenvolvimento da cidade.

A revitalização do centro de Aracaju emergiu novamente como tema recorrente. Maurício Vasconcelos, presidente da ACESE, comentou: “O que temos visto nestes dois primeiros encontros é que a revitalização do Centro não é preocupação exclusiva da ACESE e CDL. Outros setores também demonstram inquietação com esse tema, porque o Centro da cidade pertence à população que transita diariamente por aquela região.”

Alex Garcez, vice-presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, representando o presidente Marcos Andrade, destacou a relevância dos encontros: “Estas reuniões têm sido de grande importância porque dão às entidades participantes do Fórum a oportunidade de ouvir as propostas de cada candidato e avaliar qual melhor atende aos anseios do setor empresarial de Aracaju.”

A série de encontros prosseguirá nos próximos dias, com Yandra Moura (União Brasil) no dia 2 de setembro, e Emília Corrêa (PL) no dia 3 de setembro. O Fórum Empresarial de Sergipe reafirma seu compromisso em promover discussões construtivas que contribuam para o desenvolvimento de Aracaju e de todo o estado.

