FÓRUM EMPRESARIAL DE SERGIPE ENCERRA O CICLO DE ENCONTROS COM CANDIDATOS À PREFEITURA DE ARACAJU

O Fórum Empresarial de Sergipe concluiu nesta terça-feira, 3 de setembro de 2024, sua série de encontros com os candidatos à Prefeitura de Aracaju. A última convidada foi Emília Correa, do Partido Liberal (PL), que esteve acompanhada de seu vice, o vereador Ricardo Marques (Cidadania).

O evento, que já recebeu Danielle Garcia (MDB), Luiz Roberto (PDT) e Yandra Moura (União Brasil), manteve o formato de apresentação e perguntas direcionadas, proporcionando um diálogo franco entre o setor produtivo e os aspirantes ao Executivo municipal.

Emília Correa, lagartense de nascimento e aracajuana por adoção, iniciou sua fala traçando um panorama de sua trajetória pessoal e profissional. Defensora Pública aposentada, advogada e comunicadora, a candidata destacou sua experiência como vereadora reeleita.

Com um currículo que inclui passagens pela Corregedoria Geral e Secretaria Geral da Defensoria Pública do Estado, além de cargos na OAB/SE, Emília ressaltou sua conexão com a capital sergipana.

Durante o encontro, representantes das entidades que compõem o Fórum abordaram temas cruciais para o desenvolvimento da cidade. Questões como obras públicas, geração de emprego e renda, revitalização do Centro, transporte público e fomento ao comércio local e turismo estiveram no centro das discussões.

Seguindo a praxe dos encontros anteriores, a Fecomércio, representada por seu presidente Marcos Andrade, e o SETRANSP, pela presidente Raissa Cruz, entregaram à candidata agendas com sugestões específicas de seus respectivos setores.

O coordenador do Fórum, o empresário Geraldo Majela, fez um balanço positivo da série de encontros. “Encerramos hoje um ciclo de diálogos fundamentais para o futuro de Aracaju. Conseguimos apresentar aos candidatos as demandas e expectativas do setor produtivo, estabelecendo um canal de comunicação que, esperamos, se mantenha após as eleições”, afirmou Majela.

Ele acrescentou: “Estes encontros demonstraram o compromisso do empresariado sergipano com o desenvolvimento sustentável de nossa capital. Independentemente do resultado das urnas, plantamos sementes de parcerias que podem render frutos significativos para toda a população”.

Com este último encontro, o Fórum Empresarial de Sergipe reafirma seu papel como articulador entre o setor produtivo e a classe política. A iniciativa, que reuniu 35 entidades empresariais, promete influenciar os rumos da gestão municipal nos próximos anos, colocando em pauta temas essenciais para o crescimento econômico e social de Aracaju.

A expectativa agora se volta para como os candidatos irão incorporar as sugestões e demandas apresentadas em seus planos de governo. O empresariado local, por sua vez, demonstra estar atento e disposto a contribuir ativamente para a construção de uma Aracaju mais próspera e inclusiva.

