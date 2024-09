FÓRUM EMPRESARIAL DE SERGIPE REALIZA O TERCEIRO ENCONTRO COM CANDIDATOS À PREFEITURA DE ARACAJU

O Fórum Empresarial de Sergipe realizou nesta segunda-feira, 2 de setembro de 2024, seu terceiro encontro com os candidatos à Prefeitura de Aracaju. A convidada da vez foi Yandra Moura, do União Brasil, que trouxe à discussão temas como inovação e o papel da juventude na gestão municipal.

O evento, que já recebeu Danielle Garcia (MDB) e Luiz Roberto (PDT), busca estreitar o diálogo entre o setor produtivo e os aspirantes ao Executivo municipal. Representando 35 entidades empresariais, o Fórum mantém o formato de apresentação de propostas e perguntas direcionadas pelos diversos setores da economia local.

O empresário Geraldo Majela, coordenador do Fórum, abriu os trabalhos ressaltando a importância desses encontros para o fortalecimento das empresas locais. Majela enfatizou a necessidade de maior valorização do empresariado sergipano por parte da classe política, destacando o papel crucial do setor produtivo para o desenvolvimento da cidade e do estado.

Durante sua apresentação, Yandra Moura destacou sua juventude como um diferencial em sua candidatura, sinalizando uma abordagem renovada para os desafios da capital sergipana. A candidata abordou as fragilidades dos setores de comércio e serviços de Aracaju, mencionando o alto índice de desocupação que coloca a capital entre as primeiras do Nordeste nesse quesito. Ela ressaltou a importância da parceria com a classe empresarial para a geração de emprego e renda no município.

O encontro abordou uma variedade de temas, incluindo obras públicas, emprego e renda, setor alimentício, revitalização do centro da cidade, transporte público, empreendedorismo e sustentabilidade, investimento em infraestrutura, comércio local e turismo.

Assim como nos encontros anteriores, a Fecomércio, representada hoje por seu presidente Marcos Andrade, e o SETRANSP, que tem Raissa Cruz como presidente, entregaram à candidata agendas com sugestões específicas de seus respectivos setores.

Rodrigo Rocha, representante da Federação das Indústrias do estado de Sergipe, comentou sobre a importância da inovação e tecnologia para o futuro de Aracaju. “Quando falamos de inovação, estamos falando realmente de construir um futuro com mais oportunidades”, afirmou Rocha. Ele ressaltou o potencial da cidade nesse campo, mas também a necessidade de fortalecer as ações do setor público para criar um ecossistema atrativo para startups e investimentos em inovação.

Com este terceiro encontro, o Fórum Empresarial de Sergipe reafirma seu papel como ponte entre o setor produtivo e os candidatos à prefeitura. O próximo e último encontro da série está marcado para amanhã, 3 de setembro, com a participação da candidata Emília Corrêa (PL), encerrando assim este ciclo de diálogos que promete influenciar os rumos da gestão municipal nos próximos anos.

Foto assessoria

Por Marcelo Carvalho