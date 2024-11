FÓRUM EMPRESARIAL DE SERGIPE RECEBE PREFEITA ELEITA EMÍLIA CORRÊA EM REUNIÃO-ALMOÇO, EM ARACAJU

Na tarde de ontem, o Vidam Hotel Aracaju foi palco de um encontro que simboliza mais do que uma simples troca de ideias; foi um marco de diálogo e compromisso com o futuro de Aracaju. O Fórum Empresarial de Sergipe recebeu a prefeita eleita Emília Corrêa e o vice-prefeito Ricardo Marques, em uma reunião-almoço que reuniu líderes empresariais e políticos para discutir os rumos da capital sergipana.

O coordenador do fórum, Geraldo Majela, que também é vice-presidente de relações trabalhistas da Associação Sergipana de Empresários de Obras Públicas e Privadas – ASEOPP, abriu o evento destacando a importância daquele momento para a classe empresarial. “Este é um espaço para conhecermos os objetivos do novo governo e alinharmos nossas expectativas com as necessidades da cidade”, afirmou Majela, ressaltando a relevância do diálogo entre o setor público e privado.

A presença de líderes como o presidente da câmara de vereadores de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, e os vereadores Isac Silveira, Eduardo Lima e Lúcio Flávio, além do empresário Luciano Barreto, presidente da ASEOPP, destacou a relevância do evento. Cada um trouxe suas perspectivas, enriquecendo o debate de forma significativa.

Durante a sessão de perguntas, Emília Corrêa e Ricardo Marques mostraram-se abertos e dispostos a ouvir as preocupações dos representantes das entidades. Suas respostas foram claras, demonstrando um compromisso genuíno com a transparência e a colaboração.

No encerramento, o coordenador Majela agradeceu a todos os presentes e ao empresário Wilson dos Santos, dono do Vidam Hotel, pelo apoio ao evento. “Este encontro marca o começo de uma jornada conjunta por uma Aracaju mais próspera e inclusiva”, afirmou.

O Fórum Empresarial de Sergipe continua a ser um agente de mudanças positivas, promovendo o diálogo e a cooperação entre todos os setores da sociedade. Juntos, construímos o futuro que desejamos ver.

Por Marcelo Carvalho – Foto Leone Soares