Funcap atende artista e gestores culturais nesta quarta edição do ‘Sergipe é aqui’, no município de Estância

Nesta sexta-feira, dia 12 de maio, o ‘Sergipe é aqui’ desembarcou no município de Estância, localizado na região Sul do estado, para a sua quarta edição. O governo itinerante é uma iniciativa do Governo de Sergipe, com participação da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e outras secretarias estaduais, com o objetivo de ouvir as demandas da população e garantir que as políticas públicas sejam efetivas e satisfatórias para todos.

Durante o evento, a Funcap realizou uma audiência da Lei Paulo Gustavo, que trata do fomento à cultura no estado, com o intuito de apresentar a lei e compreender as necessidades dos artistas e gestores culturais presentes.

A presidente da Funcap, Antônia Amorosa, falou sobre a importância da ação realizada pelo governo itinerante. “Estamos felizes em estar nesta cidade cultural. A Funcap segue cumprindo agenda iniciada em janeiro deste ano. Neste trajeto, ouvimos a cadeia produtiva cultural em todos os seus segmentos, e agora estamos na finalização da primeira etapa das orientações aos gestores municipais, afinal, a Lei Paulo Gustavo alcança todos os municípios do Brasil”, disse.

Antônia Amorosa destacou ainda a aprovação da Lei Paulo Gustavo em solenidade realizada em Salvador, na última quinta-feira, 11. “A Lei já foi regulamentada, e agora precisamos colocar a mão na massa para preparação dos editais, mas também para dar norteamento, orientações e estímulos aos municípios para que valorizem seus artistas, dando oportunidades de acesso a projetos ligados à LPG”, admitiu.

No encontro, foram abordados temas como a valorização dos artistas locais e a descentralização das atividades culturais em todo o Estado. Os participantes enfatizaram a importância da Lei Paulo Gustavo para a promoção da cultura sergipana e ressaltaram a necessidade de investimentos contínuos para o setor.

“Dou nota mil para esta ação. Nós, artistas, precisamos de pessoas que venham até nós, que nos ajude, colabore e nos ensine realmente. Com isso, a Funcap coloca nosso trabalho em um patamar muito maior”, disse a cordelista Maria Salete.

Deise Rocha, artista do segmento audiovisual, também prestou elogios à Funcap: “É de extrema importância essa presença da Funcap aqui, sempre esclarecendo nossas dúvidas para que quando chegar o edital estarmos prontos para lançar projetos brilhantes. Essa lei veio para presentear toda a classe cultural sergipana, agora é aproveitar essa oportunidade”.

Participar do ‘Sergipe é aqui’, que já percorreu os municípios de Boquim, Propriá e Porto da Folha, foi um ato de comprometimento da Funcap com a valorização e a ampliação da cultura em todos os segmentos.

Foto: ascom/ Funcap