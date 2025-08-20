FUNCAP LEVA ATENDIMENTO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC À EDIÇÃO DO “SERGIPE É AQUI” EM GRACCHO CARDOSO

O município de Graccho Cardoso será palco nesta sexta-feira, 22, da 55ª edição do programa “Sergipe é Aqui”, promovido pelo Governo de Sergipe.

A iniciativa, que terá início às 8h, contará com a participação da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), que levam ao território mais uma ação de escuta e orientação para artistas e agentes culturais.

No encontro, serão oferecidos atendimentos voltados à construção coletiva do Plano de Aplicação dos Recursos (PAR) e orientações sobre a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), atualmente em seu segundo ciclo de execução.

Com investimento federal superior a R$ 24 milhões em Sergipe, a PNAB busca fortalecer a produção artística e cultural no estado por meio de editais de fomento, difusão, formação e valorização da cultura.

A atuação dos agentes territoriais de cultura é peça-chave nesse processo. Eles garantem a descentralização das políticas públicas, levando informações, apoiando a elaboração de projetos culturais e oferecendo suporte técnico para cadastros e atualizações no Mapa Cultural de Sergipe.

Além dos atendimentos, a programação em Poço Redondo contará com uma intervenção artística em grafite, assinada pelo artista visual Dalvam Dext, que deixará sua marca na cidade com um painel cultural.

Política Nacional Aldir Blanc

Criada pela Lei nº 14.017/2020, durante a pandemia de Covid-19, a Política Nacional Aldir Blanc nasceu para mitigar os impactos da crise no setor cultural. Hoje, consolidada como política pública, garante apoio, fomento e democratização do acesso à cultura em todo o país – e Sergipe segue fortalecendo sua participação nesse movimento.

Texto e Foto: Ascom Funcap