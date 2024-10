TCE/SE: FUNCAP PARTICIPA DE EVENTO EM HOMENAGEM À SERGIPANIDADE E EX-GOVERNADORES DO ESTADO DE SERGIPE

Na manhã desta sexta-feira, 25, foi realizado, no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), mais uma edição do evento Sexta Cultural, que desta vez ocorreu em alusão ao Dia da Sergipanidade, comemorado em 24 de outubro. Na ocasião, foram feitas homenagens a práticas artísticas e culturais e ex-governadores do Estado.

Representando o Governo de Sergipe, o diretor de Políticas Públicas de Cultura da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Eugênio Enéas, enfatizou a importância do evento para o fortalecimento da sergipanidade. “Hoje, estamos diante de homens que tanto contribuíram para o nosso estado, os ex-governadores, que são fonte de inspiração para a continuidade do Sergipe de hoje. Pensar em sergipanidade é lembrar das manifestações culturais, dos artistas, das danças, da gastronomia, do artesanato e de todos os homens e mulheres que fazem nosso estado crescer. Sentimos orgulho de dizer que somos sergipanos”, disse.

A Sexta Cultural é uma iniciativa que visa incentivar a produção artística e cultural sergipana e promover a interação entre os colaboradores do tribunal. Nesta edição, o evento contou com a exposição de livros dedicados aos ex-governadores, com a presença dos autores, além de uma apresentação musical da Orquestra de Cordas e Coro da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e da exposição ‘Horizontes da Fé’, do artista Adauto Machado.

A presidente do TCE, conselheira Susana Azevedo, ressaltou a importância da homenagem. “O trabalho árduo de homens e mulheres que dedicaram suas vidas ao nosso estado é digno de reconhecimento. São trajetórias que se unem para construir o nosso Sergipe. A preservação da nossa história é essencial; sem memória, perdemos nossa identidade. A sergipanidade é o elo entre aqueles que vieram antes e os que ainda virão. Um legado que se perpetua através da cultura, da política, da arte e da educação. Sigamos construindo um Sergipe cada vez melhor, com os olhos no futuro e respeito pelo passado que nos trouxe até aqui”, afirmou.

O ex-governador Antônio Carlos Valadares, presente na cerimônia, agradeceu a homenagem e destacou a importância do esforço coletivo para o desenvolvimento do estado. “Gostaria de agradecer em nome de minha família. A construção de um estado não é obra de um só, mas de todos, passo a passo, contribuindo para o progresso de Sergipe”, refletiu.

A família do ex-governador Leandro Maciel também compareceu ao evento. Sua neta, Laís Maciel, expressou seu contentamento com a homenagem. “É gratificante participar desta celebração, pois sei o quanto ele contribuiu para o desenvolvimento de Sergipe. Fico feliz pelo reconhecimento do Tribunal de Contas aos ex-governadores neste momento de celebração da sergipanidade”, comemorou.

O evento também marcou a abertura da exposição ‘Horizontes da Fé’, do artista Adauto Machado.

Foto: Marco Ferro