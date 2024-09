Funcionários do terminal participam de curso de Brigada de Incêndio

Em situações de emergência, como incêndios, o preparo e conhecimento básicos são essenciais para garantir a segurança de todos. Pensando nisso, o Governo do Estado de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE), iniciou nesta segunda-feira, 9, um curso de Brigada de Incêndio voltado para 22 funcionários que atuam no Terminal Rodoviário Luiz Garcia (mais conhecido como Rodovária Velha), em Aracaju. A capacitação é ministrada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) e seguirá até esta terça-feira, 10, com uma carga horária de oito horas por dia.

A soldada Gabriella Viana destacou a importância do curso. “Enxergamos essa iniciativa como uma grande relevância, pois capacita o colaborador para que ele esteja preparado para atuar em situações de risco, como início de fogo, acidente com vítimas e/ou mal súbito, para ministrar atendimento de primeiros socorros, bem como com o treinamento. O colaborador aprende também como agir nas situações de emergência, além de conhecer as técnicas de segurança que precisam ser utilizadas, em caso de princípio de incêndio”, enfatizou.

Para a funcionária Alexandra dos Santos, a experiência tem sido enriquecedora. “Participar do curso de brigadista está sendo uma experiência muito gratificante. Estou muito feliz por participar do curso, aprender e saber que tenho capacidade de atuar em situações em que poderei contribuir para salvar vidas”, afirmou.

Sobre o Curso

O curso de Brigada de Incêndio é fundamental para que os colaboradores estejam preparados para realizar os primeiros socorros, coordenar a evacuação do prédio em caso de incêndios e outros acidentes, além de realizar ações preventivas, como a verificação de extintores e saídas de emergência. O treinamento não só oferece conhecimentos técnicos, mas também capacita os profissionais a manterem o controle emocional em situações críticas, minimizando danos ao patrimônio e, principalmente, evitando ferimentos graves ou fatalidades.

No DER/SE, o curso foi dividido entre sessões teóricas, realizadas no auditório da autarquia durante a manhã, e práticas, realizadas à tarde. O Gerente de Terminais do DER/SE, José Rafael Lima, destacou o objetivo da capacitação: “Pela manhã, o foco foi nos primeiros socorros e na formação da brigada. À tarde, os participantes se concentraram na prevenção e combate a incêndios. A formação desses colaboradores traz mais segurança tanto para quem trabalha quanto para quem circula pelo Terminal Luiz Garcia”, disse.

Foto DER