FUNDAÇÃO CESGRANRIO DIVULGA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CONCURSO PARA ANALISTA BANCÁRIO DO BNB

A Fundação Cesgranrio disponibilizou a classificação preliminar dos candidatos do concurso público para o Banco do Nordeste, destinado ao preenchimento de 410 vagas imediatas e 300 para cadastro de reserva no cargo de Analista Bancário de Nível Médio. A classificação pode ser consultada na “área do candidato” no site da organizadora do certame (www.cesgranrio.org.br).

Os candidatos foram classificados em três categorias:

1 – Não eliminado: candidatos que atingiram a nota mínima na prova objetiva.

2 – Eliminado: candidatos que não atingiram a quantidade mínima de questões na prova objetiva.

3 – Ausente: candidatos que não compareceram para a realização da prova.

Além disso, foi publicado o edital de convocação para as etapas de Avaliação Biopsicossocial, destinada aos candidatos concorrentes às vagas reservadas para pessoas com deficiência, e o Procedimento de Heteroidentificação, para verificação da veracidade da autodeclaração de candidatos concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras.

Fonte Banco do Nordeste