FUNGETUR: DELEGADA KATARINA DESTACA A IMPORTÂNCIA DE INVESTIMENTOS PARA O TURISMO SERGIPANO

Autora de propostas que fomentam o turismo do Estado e de emendas voltadas para a área, a deputada federal Delegada Katarina acompanhou a apresentação de um pacote de investimentos pelo Fundo Geral do Turismo (Fungetur) para Sergipe, um crédito especial de fomento ao turismo como negócio e estratégia.

Ao todo, serão R$ 20 milhões em recursos que possibilitarão a reestruturação do trade turístico, dos pequenos ao grandes empresários da área, a partir de um crédito com prazo alongado e juros reduzidos, diferenciados dos do mercado.

O governador Fábio Mitidieri destacou que o estado vive um novo momento no turismo, hoje tratado como política pública. “O turismo hoje é uma prioridade, com uma série de fatores que impactam nos resultados, como a divulgação antecipada do destino, a qualificação de mão de obra, a realização de eventos, que são a porta de entrada para os turistas”, ressaltou.

Para a Delegada Katarina, o investimento pelo Fungetur vem para consolidar ainda mais esse novo momento que o turismo vive em Sergipe. “É um investimento importante, que sem dúvida impactará de forma positiva no setor, atraindo ainda mais turistas e gerando renda para o nosso estado”, pontuou.

Com o crédito subsidiado do Fungetur, podem ser financiadas a realização de obras civis para a implantação, ampliação, modernização e reforma de equipamentos turísticos, bem como a aquisição de maquinário. O recurso também pode ser utilizado como capital de giro.

Foto: Juracy Feitosa

Por Tanuza Oliveira