Futuros secretários da gestão de Emília Corrêa já trabalham para 2025

Os futuros integrantes do secretariado da prefeita eleita Emília Corrêa (PL) começaram a trabalhar para estruturar a administração de Aracaju a partir de janeiro de 2025. Na manhã desta quinta-feira, 12, a futura secretária municipal de Saúde, Débora Leite, esteve na Câmara Municipal de Aracaju para dialogar com vereadores e buscar recursos provenientes das emendas impositivas.

Débora foi recepcionada pela prefeita eleita Emília Corrêa, que também acompanhou a visita e aproveitou a oportunidade para reforçar o compromisso de sua gestão em manter um diálogo constante com os parlamentares e as demandas da população aracajuana. “Os secretários anunciados já estão trabalhando, como a Débora, o Fábio Andrade e a Melissa, que têm conversado com os vereadores, buscando recursos para as emendas impositivas. Nós estamos chegando para valer e queremos levar um serviço de excelência ao aracajuano”, afirmou Emília.

Na última terça-feira, 10, foi a vez do futuro secretário de Turismo, Fábio Andrade, e sua equipe, visitarem a Casa Legislativa para as mesmas articulações. A professora Melissa Rollemberg, anunciada como futura presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), também esteve presente, reforçando a intenção da nova gestão de fortalecer a integração entre o Executivo e o Legislativo.

Ainda segundo Emília, a equipe de transição tem sido ágil em adiantar ações que já constavam no plano de governo. “Desde que fomos eleitos, não temos parado. Já estivemos em Brasília em busca de recursos e adiantamos questões importantes, como o congelamento do IPTU. Tudo isso para ganhar tempo e, no próximo ano, focar em atender as prioridades dos aracajuanos”, destacou a prefeita eleita.

Por Ascom/ Emília Corrêa