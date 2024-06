G20 SOCIAL, COORDENADO POR MARCIO MACEDO, ENTRA EM NOVA E DECISIVA FASE PREPARATÓRIA PARA CÚPULA

Ministro sergipano foi a Belém participar da pré-cúpula do Y20, grupo da Juventude dos países integrantes do G20

O presidente Lula, que preside, este ano, o grupo do G20 – das economias mais potentes do mundo – deu a Marcio Macedo a missão de comandar uma grande inovação: a trilha social dentro do G20, algo inédito na história do bloco.

O sergipano cuida da integração dos chamados grupos de engajamento do G20 desde o começo deste ano. São grupos de participação da sociedade civil dos países do G20. E agora os 12 grupos que tratam de temas como juventude, mulheres, trabalho, mudanças climáticas, por exemplo, começa a se preparar para uma etapa igualmente nova: a elaboração de um documento que será entregue aos negociadores das trilhas de finanças e geopolítica de todos os países do bloco, em julho. A partir dessa análise, as propostas da sociedade deverão chegar às mãos dos chefes de estado que estarão na Cúpula do G20, em novembro, no Rio de Janeiro.

Um dos grupos mais atuantes e de maior influência internacional, o Y20, tem a participação da Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, liderada por Macedo. No começo da semana, o sergipano foi a Belém para a abertura da pré-cúpula do Y20, que começou a elaborar as propostas para os encontros de julho e de novembro.

A abertura do evento foi no Theatro da Paz com as presenças de Macedo, do ministro das Cidades, Jader Filho, e do governador do Pará, Helder Barbalho. No discurso de abertura do evento, Marcio Macedo falou da importância da participação dos jovens nas políticas públicas: “debatam, critiquem, apontem as saídas, elogiem quando tiver que elogiar, mas vamos construir juntos esse novo país que emergiu das urnas com a eleição do presidente Lula, que tem como compromisso a defesa da democracia, o compromisso com políticas públicas para todos”, afirmou.

O ministro também lembrou que são os jovens os que mais sentem, atualmente, as transformações no universo do trabalho. E esse é um dos pontos de destaque nos debates do Y20. “Eu estou botando muita fé nessa moçada, estou botando muita fé nessa juventude que ela possa fazer um debate muito aprofundado sobre os eixos temáticos que o presidente Lula definiu na presidência do G20 e que também discutam os problemas da juventude, os desafios desse novo mundo do trabalho que se apresenta porque Um país que não tem responsabilidade com sua juventude não merece boa sorte”, ressaltou o sergipano.

Grupos do G20 Social –

Além do Y20, o G20 Social tem outros 12 grupos de engajamento: C20 (sociedade civil), T20 (think tanks), W20 (mulheres), L20 (trabalho), U20 (cidades), B20 (negócios), S20 (ciência), Startup20 (startups), P20 (parlamentos), SAI20 (tribunais de contas), e os novos J20 (cortes supremas) e O20 (oceanos). Todos os grupos e movimentos sociais e populares se encontrarão na Cúpula Social do G20, no Rio de Janeiro, de 14 a 16 de novembro, antes da Cúpula dos chefes de estado.

Fonte e foto assessoria