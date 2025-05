Divulgado o Gabarito preliminar do concurso público da Seasic; confira

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) informa que o gabarito preliminar do primeiro concurso público da sua história foi disponibilizado nesta terça-feira, 13. A divulgação marca mais uma etapa importante do certame, que contou com mais de seis mil inscritos e as provas foram aplicadas no último domingo, 11, em Aracaju.

O concurso, realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), oferta 90 vagas de nível superior para os cargos de assistente social, engenheiro agrônomo, nutricionista, pedagogo, psicólogo e tradutor e intérprete de Libras. Os candidatos podem acessar o gabarito por meio do site da banca organizadora: https://conhecimento.fgv.br/concursos/seasicse.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou a importância do concurso para fortalecer a política de assistência social em Sergipe. “Esse é um marco histórico para a Seasic. Estamos fortalecendo a estrutura da secretaria com profissionais qualificados, o que se refletirá diretamente na qualidade do atendimento à população em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

Conforme o edital, os candidatos terão o prazo de dois dias úteis, a partir da divulgação, para interpor recursos quanto às questões objetivas. O resultado final está previsto para ser divulgado no mês de junho.

Foto: Thiago Santos