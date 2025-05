GABINETE ITINERANTE APROXIMA GESTÃO DE EMÍLIA CORRÊA DOS SERVIDORES E FORTALECE DIÁLOGO COM ÓRGÃOS

Com o objetivo de conhecer de perto a realidade dos órgãos municipais e estreitar o diálogo com os servidores públicos e com a sociedade, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, iniciou nesta semana a agenda do Gabinete Itinerante.

A proposta leva a estrutura do gabinete da prefeita para diferentes autarquias e secretarias, promovendo escuta ativa, articulação direta com os trabalhadores e acompanhamento das necessidades internas de cada setor.

A terceira parada do Gabinete Itinerante foi realizada nesta quinta-feira (22), foi na Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). A passagem pela Emsurb foi marcada por três compromissos distintos ao longo do dia.

A agenda do Gabinete Itinerante seguirá nas próximas semanas com novas visitas a secretarias, fundações e autarquias.

Encontro com o Rotary Clube

A agenda teve início com uma reunião com membros do Rotary Clube, que apresentaram projetos sociais em andamento na capital e conversaram sobre o funcionamento do Clube por todo o Brasil. Durante o encontro, a prefeita também recebeu um convite especial para participar de um importante evento da instituição.

“Viemos convidar a prefeita Emília para a abertura da Conferência Distrital do Rotary, que acontecerá de 29 de maio a 1º de junho, em Aracaju. É um evento anual que reúne cerca de 800 líderes dos estados de Sergipe, Bahia e Alagoas para discutir e apresentar os projetos humanitários que desenvolvemos”, afirmou o governador distrital do Rotary para Sergipe, Bahia e Alagoas, Jorge Carvalho.

“A prefeita recebeu o convite com muita sensibilidade, o que não surpreende, já que ela tem uma ligação histórica com o Rotary: é filha do saudoso José Corrêa, que liderou o Rotary Club de Lagarto. A presença dela será muito simbólica e importante para todos.”

Reunião com Catadores de Reciclagem

Na sequência, a prefeita participou de uma Reunião Institucional com os catadores de materiais recicláveis que atuam em Aracaju por meio de contratos com a administração municipal. O encontro teve como foco o fortalecimento da política de reciclagem, a valorização da categoria e a melhoria das condições de trabalho desses profissionais, que prestam um serviço essencial à cidade.

Durante a reunião, o presidente da Central das Cooperativas, Dárcio Ferreira dos Santos, destacou os principais pontos levados à gestora municipal. “Estamos aqui hoje para tratar de diversas demandas importantes das cooperativas. Um dos temas é a infraestrutura do espaço onde duas das nossas cooperativas funcionam, que é de responsabilidade do município e precisa de melhorias. Outro ponto essencial é o contrato atual, que precisa ser ajustado, pois da forma como está, não atende plenamente às necessidades das três cooperativas que fazem parte da Central e prestam esse serviço. Também falamos sobre formas de melhorar e ampliar a coleta seletiva na cidade, para oferecer um serviço de mais qualidade à população. Foi uma oportunidade valiosa de diálogo com a prefeita, que se mostrou aberta e disposta a construir soluções junto conosco.”

Conversa com pastores da Igreja Batista

Encerrando a agenda na Emsurb, Emília Corrêa recebeu um grupo de pastores da Igreja Batista, com quem dialogou sobre temas sociais, ações comunitárias e o papel das igrejas na promoção de cidadania e acolhimento nos bairros.

Durante o encontro, o pastor Carlos Rocha apresentou à prefeita os detalhes de um evento missionário que será realizado no bairro São Conrado, com a presença de uma carreta itinerante que percorre o Nordeste oferecendo serviços sociais e apoio espiritual a famílias carentes. “Estamos organizando um grande evento Batista, que vai acontecer ali no bairro São Conrado, e vamos precisar do apoio da Prefeitura para garantir a logística. A rua onde o evento será realizado é estreita, mas sem grande fluxo de veículos. Já enviamos ofício solicitando o apoio para o fechamento temporário da via, porque teremos uma carreta missionária que atende famílias em situação de vulnerabilidade. Viemos hoje reforçar esse pedido e buscar o apoio da prefeita, que sempre se mostrou sensível às causas sociais. É uma ação que beneficia a comunidade e precisamos muito dessa parceria”, explicou o pastor.

A prefeita destacou a importância da atuação das lideranças religiosas na construção de uma cidade mais justa e solidária, e reafirmou o compromisso da gestão com ações de apoio à população, em parceria com iniciativas comunitárias e sociais.

Prefeita Emília reforça compromisso com uma gestão próxima

“A gente tem feito esse movimento com muito cuidado e atenção. Está sendo um momento muito importante para nós na gestão, estamos entrando no sexto mês e já estava na hora de fazermos uma aproximação com todas as secretarias e também com os servidores. O Gabinete Itinerante tem nos permitido despachar em lugares diferentes, conhecer de perto a realidade de cada secretaria, dos servidores, e isso é muito valioso para a administração”, afirmou Emília Corrêa. “Começamos no Ajuprev, passamos pela SMTT, e hoje estivemos na Emsurb e vamos continuar. Claro que o atendimento na Prefeitura permanece, mas nossa intenção é caminhar por todas as secretarias, assim como estamos fazendo em toda Aracaju.”

Presidente da Emsurb celebra visita da prefeita

O presidente da Emsurb, Hugo Esoj, também celebrou a iniciativa.

“É muito importante a presença da prefeita aqui em nosso órgão. Quando ela chega até a Emsurb, os servidores se sentem valorizados, porque têm acesso direto a ela. Isso mostra quem Emília é: uma gestora de rua, que escuta, que para para ouvir. Aqui, tanto os servidores efetivos quanto os comissionados e terceirizados puderam fazer seus reclames, falar diretamente com ela. Essa aproximação fortalece a gestão. Sabemos que ela está fazendo isso em outros órgãos também, e todos terão essa mesma oportunidade. Para nós, é motivo de muita alegria. Já a recebemos aqui no Dia da Mulher, no Dia das Mães, e agora com o Gabinete Itinerante. Esperamos que ela volte mais vezes para continuar esse contato tão necessário.”

Foto Karla Tavares – Secom PMA