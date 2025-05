GABINETE ITINERANTE: PREFEITA EMÍLIA DESPACHA NA SMTT E ACOMPANHA EM TEMPO REAL OS IMPACTOS DA CHUVA

A prefeita Emília Corrêa esteve na manhã desta quarta-feira (21), na sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, onde acompanhou o monitoramento dos impactos da chuva na capital.

Junto com o secretário municipal de Governo de Aracaju, Itamar Bezerra, a prefeita foi recebida pelo superintendente da SMTT, Nelson Felipe, que apresentou as atividades realizadas na Central de Controle Operacional (CCO). As atividades de monitoramento dos impactos das chuvas no trânsito foram explicadas pelo superintendente Nelson Felipe e pelo coordenador da CCO, Fábio Bulandeira.

Para a prefeita Emília Corrêa, a prioridade neste momento em que a cidade está com alerta de fortes chuvas é acompanhar de perto tudo o que está acontecendo. “A nossa maior preocupação é com a cidade. Eu vou ficar hoje aqui monitorando, junto com o pessoal da SMTT, da Defesa Civil, e qualquer situação que ocorrer, eu quero estar junto. A chuva é bênção, e os problemas da cidade estão existindo porque nunca foram cuidados. Vamos cuidar para minimizá-los o mais rápido possível”.

A gestora conheceu como funcionam as operações de monitoramento da central e destacou a importância de estar atento ao que acontece na cidade, principalmente nessa época chuvosa. “Estamos aqui monitorando, através das câmeras que controlam não só o trânsito, mas também a questão climática. É importante que todos saibam que, qualquer problema que tiverem no trânsito, com chuva ou sem chuva, podem ligar para o 118, serviço que está ativo 24 horas por dia para atender os cidadãos”.

Para o superintendente Nelson Felipe, estar presente nas ações de monitoramento demonstra o compromisso com o aracajuano. “Mostramos em nosso Centro Operacional como estamos realizando o monitoramento e atuamos para minimizar os efeitos da chuva, orientando e apoiando os condutores. A prefeita estar aqui é muito importante porque é uma visão ampla das vias de nossa cidade e uma oportunidade de dialogarmos sobre a mobilidade nessas áreas”.

Gabinete Itinerante

A prefeita realizou despachos administrativos durante toda a manhã, na Sala de Crise da SMTT. A ação faz parte do Gabinete Itinerante, através do qual ela cumprirá expediente e fará despachos administrativos em secretarias ou órgãos municipais. O primeiro desses despachos foi realizado na última segunda-feira, 19, na sede do Instituto de Previdência do Município de Aracaju.

Junto com a prefeita estiveram presentes o secretário municipal de Governo de Aracaju, Itamar Bezerra; superintendente da SMTT, Nelson Felipe; Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aracaju (Ajuprev), Luciano Paz Xavier; secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Rodrigo Thyago da Silva Santos; secretário municipal do Turismo, Fábio Andrade; secretário municipal da Fazenda, Sidney Thiago dos Santos; Procurador-Geral do Município, Hunaldo Mota; secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Garcia Ribeiro Júnior; e o secretário municipal da Infraestrutura, Sérgio Guimarães.

Foto – Diane Queiroz