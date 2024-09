“Garantimos mais conforto e dignidade para nossos alunos da rede estadual”, afirma governador Fábio

Mais duas obras em escolas foram entregues pelo Governo de Sergipe trazendo mais qualidade e conforto para alunos e comunidade escolar. Nesta quarta-feira, 25, foi a vez do Estado inaugurar a construção da quadra de esportes com arquibancada, construção de vestiários e campo de futebol de areia na Escola Estadual Ministro Geraldo Barreto Sobral (Caic) e a entrega da quadra de esportes e requalificação das instalações da Escola Estadual Olímpia Bittencourt, ambas em Aracaju. Além disso, foram entregues melhorias nas estruturas das escolas como, reforma de salas e laboratórios de informática.

O governador Fábio Mitidieri foi às escolas e reforçou seu compromisso com a Educação de Sergipe. “Hoje, entregamos mais duas obras de melhorias em Aracaju. Garantimos mais conforto, dignidade e qualidade para nossos alunos da rede estadual”, destacou.

Sobre a entrega dos equipamentos esportivos no Caic, Fábio disse que o governo fica muito feliz em poder proporcionar essa condição à juventude sergipana. “Esse espaço é um ponto de encontro, não se limita ao esporte. Ele pode ser utilizado para ensaios de banda marcial ou quadrilha, por exemplo, reunindo a comunidade local”, acrescentou.

Empenhado na missão de transformar a Educação sergipana, o secretário de Estado da Educação e Cultura (Seduc), Zezinho Sobral, afirmou que as obras entregues nas escolas são frutos do trabalho de equipe de todo o governo. “O que estamos fazendo, cada um na sua função, é investindo no futuro sergipano, priorizando a Educação. É um momento de festa e de reafirmar o compromisso do Governador do Estado”, enfatizou.

Obras para a Educação

A primeira entrega do dia foi a 53ª obra da Educação, na Escola Estadual Ministro Geraldo Barreto Sobral. As melhorias englobaram a cobertura da quadra de esportes, construção da arquibancada, vestiários, campo de futebol de areia, campo de vôlei de praia, anfiteatro externo e área de convivência. Em 2009, a quadra foi interditada, e em 2014 foi demolida.

O espaço recebeu um investimento de R$ 2.227.575,50 e passou por uma reestruturação completa, incluindo novos equipamentos pedagógicos e de lazer. A quadra agora conta com vestiários masculinos, femininos e para pessoas com deficiência (PCD), além de alambrado, novas arquibancadas e refletores em LED de 200 watts.

A diretora Rejane Rabelo Santos destacou que a comunidade escolar esperou muito para ter melhorias na estrutura da escola. “Essa semana foi de muita emoção, pois essa reforma significa mudança na nossa vida. Tenho certeza que a partir dessa inauguração a comunidade do local vai ter um novo olhar para a nossa escola e para o mundo ao seu redor”, disse, referindo-se aos 390 alunos dos anos iniciais e finais do Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

Representando a escola, a aluna Isabelle Deboit, se emocionou ao constatar que o sonho de seus colegas se tornou realidade graças aos esforços do Governo do Estado. “Hoje é um dia muito especial para todos. Obrigada, governador por ser amigo da escola”, agradeceu.

Já a 54ª obra voltada para a Educação, trouxe para alunos a construção da quadra de esportes da Escola Estadual Olímpia Bittencourt e intervenções feitas na escola, localizada no bairro Santos Dumont.

A unidade escolar passou por completa reestruturação para receber uma moderna quadra poliesportiva coberta, composta por vestiários e com arquibancada. O novo equipamento pedagógico e de lazer recebeu investimentos orçados em R$ 1.480.229,76 com total manutenção da infraestrutura predial. A quadra também recebeu instalação de refletores em LED 200w, construção do sistema de águas pluviais, construção de vestiários com acessibilidade, além de pintura geral.

Feliz com o resultado da obra, a diretora Renata Araújo falou para quem estava presente na solenidade de entrega para acreditar na escola pública de qualidade. “Fui aluna da escola pública, me tornei professora por chamado e vocação e, hoje, sou diretora com o compromisso de ajudar a construir com toda comunidade escolar, uma educação de qualidade. Hoje, inauguramos a nossa tão sonhada quadra coberta com toda a estrutura para o desenvolvimento de nossas atividades esportivas. Um espaço novo e propício para nossos alunos que hoje desfrutam de um sonho que foi de muitos dos que passaram por aqui e hoje é realidade”, ressaltou.

A aluna Pâmela Vitória representou a Escola Estadual Olímpia Bittencourt e destacou o quanto a obra fará diferença na vida de todos. “Agradecemos todos que se uniram para dar vida nova à nossa escola. E em retribuição a todo esse carinho, aproveitarei a oportunidade de estudar e me formar”, prometeu.

Climatização

Além das obras entregues, o Governo de Sergipe faz investimentos na climatização de salas de aulas, laboratórios, salas de professores e todos os ambientes internos, a exemplo de despensas de produtos perecíveis.

No total, já são 140 escolas climatizadas em pouco mais de um ano e oito meses de gestão e 104 unidades na lista de aumento de carga e adequações para receber os aparelhos de ar-condicionado. Todo esse investimento está orçado em mais de R$ 70.785.348,35 e impacta positivamente no processo de ensino-aprendizagem, pois os alunos ficam mais tempo em sala de aula. Os trabalhos de climatização estão dentro do programa de governo intitulado ‘Sinta o Clima’. A meta é atingir os 100%, ou seja, climatizar as 318 unidades da rede pública estadual de ensino.

