“GARANTIMOS MORADIA DIGNA PARA MILHARES DE CIDADÃOS DA BARRA DOS COQUEIROS”, AFIRMA AIRTON MARTINS

Uma obra social de grande impacto na vida de milhares de cidadãos. É assim que o pré-candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins (PSD), define a construção das mais de 540 moradias do Residencial Marcelo Déda em sua gestão. A obra foi essencial para resolver consideravelmente o déficit habitacional no município.

“Garantimos moradia digna para quem vivia, por exemplo, na invasão do Guaxinim e tantas outras em uma situação sub humana. Além disso, contemplamos também pessoas que moravam de aluguel. E hoje o Marcelo Déda é um bairro importante em nossa cidade”, afirma Airton Martins.

Prefeito da Barra por três mandatos, Airton Martins destaca a alegria de ter como mais um legado de suas gestões a garantia da casa própria para famílias carentes do município. “É um orgulho ter tirado aquelas pessoas da situação que viviam e hoje terem um endereço. Antes, as pessoas viviam numa situação precária. Hoje, estão em suas casas e vivem com dignidade e bem-estar. É gratificante saber que pude contribuir para essa mudança positiva’, ressalta.

Airton Martins reforça ainda o compromisso de continuar cuidando das pessoas. “Essa sempre foi a razão do nosso trabalho. Me sinto realizado por tudo que fizemos pelos cidadãos e cidadãs da Barra. Para mim, as pessoas estão sempre em primeiro lugar e é assim que pretendo continuar trabalhando, para que tenhamos uma Barra com uma gestão mais humana e atenta aos anseios da sociedade”, assegura o pré-candidato a prefeito.

CS Assessoria & Comunicação