GARIBALDE ASSUME PRESIDÊNCIA DA ALESE, EM RAZÃO DA VIAGEM PARA FORA DO PAÍS DE JEFERSON ANDRADE

O deputado Garibalde Mendonça, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, assumiu esta tarde o cargo de presidente interino da instituição em face do licenciamento do presidente Jeferson Andrade.

O presidente da Alese viaja amanhã para fora do país.

Para o deputado Jeferson Andrade, nessa sua ausência, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe estará em boas mãos sob o comando do vice-presidente Garibalde Mendonça, “um parlamentar do mais alto nível e um aliado político proativo e confiável do governador do estado Fábio Mitidieri.

“Tudo vai continuar seguindo bem e Sergipe vai continuar crescendo. Essa nossa atuação política autônoma, conjunta e proativa tem dado bons resultados e é um exemplo de relações institucionais para o país” – disse o deputado Jeferson Andrade.